HP HyperX OMEN 15: la recensione del laptop da gaming a poco più di mille euro

Il mercato dei notebook da gaming continua a vivere una fase piuttosto complessa. La "crisi delle RAM" influisce a cascata sulle componenti fondamentali e il costo delle configurazioni più interessanti è cresciuto notevolmente, costringendo i produttori al compromesso e i giocatori a guardare verso soluzioni più economiche. In questo scenario si inserisce la nuova famiglia HyperX OMEN 15, una linea che combina l'esperienza di HP nel settore dei notebook con il mondo HyperX e che propone laptop piuttosto bilanciati con specifiche che arrivano a toccare la fascia media. Nel caso specifico prenderemo in esame HyperX OMEN 15-gb0005nl, un laptop da gaming che rappresenta una delle configurazioni più accessibili della famiglia, un prodotto che può essere definito a tutti gli effetti "entry level" e che punta al 1080p a 60 FPS senza troppi fronzoli, posizionandosi su una fascia di prezzo di poco superiore ai mille euro, precisamente 1.199 Euro.

La macchina è equipaggiata con un processore AMD Ryzen 5 240 affiancato da una NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop con un display "IPS level" da 1920 x 1200 pixel e refresh rate fino a 165 Hz. HyperX OMEN 15 è il nuovo portatile "entry level" targato HP che porta in dote processore Ryzen 5 240 e GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop La scelta dell'hardware appare quindi piuttosto chiara: rinunciare alle componenti più sofisticate per concentrarsi sulle prestazioni essenziali. È una strategia che permette di contenere il prezzo, ma che porta inevitabilmente con sé alcuni compromessi, soprattutto quando si guarda a componenti che hanno un impatto diretto sull'esperienza quotidiana. Dopo aver passato le ultime settimane in compagnia del portatile siamo pronti a raccontarvi tutti i dettagli e scoprire cosa si può ottenere sul fronte del gaming con un laptop che costa nel complesso come una GPU desktop di fascia alta.

Caratteristiche tecniche del laptop HyperX OMEN 15 Come abbiamo accennato, HyperX OMEN 15-gb0005nl utilizza una piattaforma AMD con Ryzen 5 240, processore appartenente alla famiglia Hawk Point e basato su architettura Zen 4. Il chip può contare su 6 core e 12 thread, con una frequenza base di 4,3 GHz e un boost massimo di 5 GHz. La cache L2 ammonta a 6 MB, mentre quella L3 raggiunge i 16 MB.

Non mancano la GPU integrata Radeon 760M e una NPU AMD Ryzen AI con prestazioni dichiarate fino a 16 TOPS. Si tratta di una soluzione che punta soprattutto all'equilibrio tra prestazioni ed efficienza. I sei core permettono al notebook di affrontare senza particolari difficoltà le normali attività produttive e rappresentano una base adeguata per accompagnare una GPU come quella scelta da HP, senza però ambire alle prestazioni riservate alle fasce superiori. Il nuovo arrivato utilizza infatti una NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7 e un TDP di 55W. La GPU appartiene alla generazione Blackwell e porta con sé il supporto alle tecnologie della serie RTX 50 che ormai conosciamo bene, come DLSS 4, Multi Frame Generation e il pacchetto Max-Q. HyperX OMEN 15 può contare su 16 GB di RAM e su uno storage SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB La dotazione viene completata da 16 GB di memoria DDR5-5600, organizzata su due moduli SO-DIMM da 8 GB non espandibili, mentre lo storage è affidato a un SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 da 512 GB. Il quantitativo di spazio rappresenta già sulla carta uno dei possibili limiti del notebook. Considerando le dimensioni raggiunte oggi dai videogiochi più recenti, 512 GB possono infatti esaurirsi rapidamente: per eseguire i benchmark abbiamo dovuto necessariamente procedere per gradi, disinstallando i titoli non più necessari per fare spazio ai successivi. Infine, il sistema viene alimentato da un adattatore da 150 W, mentre la batteria integrata è un'unità ai polimeri di litio da 70 Wh. La ricarica rapida permette di raggiungere il 50% della capacità in circa 30 minuti, mentre la porta USB-C supporta anche la ricarica con alimentatori compatibili tra 65 e 100 W. Scheda tecnica HP HyperX OMEN 15-gb0005nl Processore: AMD Ryzen 5 240 @ 4.3 GHz 6 core e 12 thread TDP 45 Watt

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop con 8 GB GDDR7 TDP 55 Watt Frequenza core: 1020 MHz Frequenza memoria: 1500 MHz

Memoria: 16GB DDR5 @ 5600 MT/s

16GB DDR5 @ 5600 MT/s Storage: SSD da 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2

SSD da 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Display: IPS da 15 pollici Risoluzione 1920 x 1.200 Aspetto di forma 16:10 Refresh rate 165 Hz Luminosità 300 nit

Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4 Porte: 1x USB-C 3.2 con DisplayPort 1.4 e PD 3.1 1x USB-C 3.2 1x USB-A 3.2 1x HDMI 2.1 1x mini-jack 3.5 mm per cuffie e auricolari

Webcam: Full HD 1080p 1920 x 1080 con telecamera IR

Full HD 1080p 1920 x 1080 con telecamera IR Batteria: 70 Wattora con alimentatore da 150 Watt

70 Wattora con alimentatore da 150 Watt Dimensioni: 343 x 253 x 23,6 mm

343 x 253 x 23,6 mm Peso: 2,42 Kg

2,42 Kg Prezzo: 1.119€

Display HyperX OMEN 15 nella versione da noi testata è equipaggiato con un pannello IPS da 15,3 pollici in formato 16:10 e risoluzione di 1920 x 1200 pixel. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 165 Hz, mentre il tempo di risposta dichiarato è di 6,5 ms. La scelta della risoluzione è del tutto coerente con la presenza della GeForce RTX 5050 Laptop. Un pannello da 1920 x 1200 pixel permette infatti di mantenere un carico grafico relativamente contenuto (anche in virtù degli 8 GB di VRAM) e offre alla GPU la possibilità di raggiungere frame rate abbastanza elevati senza dover ricorrere all'upscaling in ogni situazione. HyperX OMEN 15 è equipaggiato con un display IPS da 1920 x 1200 pixel con refresh fino a 165 Hz Come abbiamo già visto in altre occasioni con le line-up del 2026, è ancora una volta il display a evidenziare uno dei sacrifici più importanti compiuti da HP. Il pannello raggiunge infatti una luminosità dichiarata di 300 cd/m² e, soprattutto, una copertura dello spazio colore sRGB pari al 62,5%. Si tratta di un valore piuttosto limitato, che penalizza la qualità della riproduzione cromatica e rende il notebook poco indicato per chi necessita di una buona fedeltà dei colori nelle attività creative. La differenza rispetto alle configurazioni superiori della famiglia è quindi molto evidente. Il pannello rimane un buon compromesso sul fronte del gaming, in virtù di un refresh rate piuttosto elevato, così come è apprezzabile per le attività quotidiane di studio e lavorative.

Se cercate un laptop che possa assistervi in operazioni di editing avanzate, questo prodotto non fa per voi.

Audio Il comparto audio di HyperX OMEN 15 è affidato a due altoparlanti integrati ottimizzati da HyperX, con supporto alla tecnologia DTS Ultra e a HP Audio Boost 1.0. Si tratta di una configurazione piuttosto semplice che punta a offrire una resa adeguata senza pretendere di sostituire un sistema audio dedicato. Il sistema audio supporta la tecnologia DTS Ultra e HP Audio Boost 1.0 La presenza di DTS Ultra permette di intervenire sulla resa sonora grazie al software e di enfatizzare la spazialità degli effetti. Come spesso accade nel segmento dei notebook gaming, per ottenere una scena sonora più precisa e una migliore separazione degli effetti è consigliabile affidarsi a cuffie o diffusori esterni, soprattutto durante le sessioni in spazi affollati e rumorosi.

Design Il nuovo OMEN 15 mantiene un'estetica relativamente sobria, evitando gran parte degli elementi più aggressivi tipici di alcuni notebook da gaming. La finitura shadow black e le linee del telaio contribuiscono a rendere il dispositivo adatto anche a contesti professionali o produttivi, senza rinunciare completamente all'identità gaming della famiglia OMEN. HyperX OMEN 15 porta in dote un design senza fronzoli, con una finitura "shadow black" e senza lasciare spazio all'illuminazione RGB Con dimensioni di 343 x 253 mm e uno spessore di 23,6 mm, il notebook presenta un ingombro abbastanza contenuto e si trasporta facilmente. Il peso di 2,42 kg impedisce naturalmente di considerarlo un dispositivo pensato per la massima mobilità, ma rimane un valore abbastanza normale per un portatile gaming di queste dimensioni. La tastiera è completa di tastierino numerico e provvista di retroilluminazione RGB a quattro zone personalizzabile dall'app proprietaria. La tastiera dispone inoltre di tecnologia anti-ghosting con rollover a 26 tasti. L'aspetto negativo si riscontra nella dimensione dei tasti che sono più piccoli del solito e potrebbero diventare un problema per chi ha mani particolarmente grandi e lunghe. Per il resto la digitazione è piacevole, il feedback buono e il trackpad risulta spazioso e reattivo. La dotazione comprende anche una webcam Full HD da 1920 x 1080 pixel, mentre sul fronte della costruzione ci troviamo di fronte a un prodotto che, nonostante la fascia di riferimento, presenta materiali plastici di buona fattura e in generale una discreta solidità, almeno percepita. Ne consegue una stabilità più che sufficiente, con il coperchio che può essere sollevato facilmente senza spostamenti alla base e fino a un massimo di 45°.

Connettività e porte La dotazione di porte è abbastanza completa, senza però arrivare alla varietà offerta da soluzioni più costose. Troviamo due porte USB Type-A da 10 Gbps e una USB Type-C, anch'essa da 10 Gbps, compatibile con DisplayPort 1.4, USB Power Delivery 3.1 e funzione HP Sleep and Charge. La porta USB-C può inoltre essere utilizzata per alimentare il notebook attraverso caricatori compatibili, con una potenza di ricarica compresa tra 65 e 100 W. Per sfruttare al meglio le prestazioni durante il gaming e il rendering rimane comunque necessario utilizzare l'alimentatore principale. HyperX OMEN 15 può contare su dotazione di porte completa ma piuttosto circoscritta HyperX OMEN 15 supporta la ricarica USB da 65W a 100W Non manca una porta HDMI 2.1, utile per collegare monitor e televisori esterni ad alta risoluzione o frequenza di aggiornamento, mentre la presenza della porta Ethernet Gigabit rappresenta una caratteristica importante per il pubblico gaming, soprattutto durante le sessioni competitive.

Completano il quadro il jack combinato per cuffie e microfono e la connettività wireless affidata a un controller Realtek Wi-Fi 6 2x2 con Bluetooth 5.4. Insomma, se utilizzate storage esterni o periferiche dedicate, il rischio di dover ricorrere ad un hub è piuttosto concreto, soprattutto se siete affezionati al formato Type-C. Questo è uno dei limiti che più possono condizionare l'esperienza quotidiana di cui abbiamo parlato in apertura.

Modalità dei test Per mettere alla prova HyperX OMEN 15 abbiamo seguito il nostro consolidato modus operandi, partendo dai benchmark sintetici per poi passare alle prestazioni reali nei videogiochi. La nostra libreria prevede software come Cinebench, Procyon, 3D Mark e Blender, mentre sul fronte gaming non possono mancare titoli come Cyberpunk 2077, Wukong, F1 25, DOOM: The Dark Ages e Forza Horizon 6. Particolare attenzione è stata dedicata alla risoluzione Full HD, utile per avere un parametro di confronto diretto senza distanziarsi troppo dalla risoluzione nativa del laptop. Come al solito abbiamo aggiornato il laptop con l'ultimo BIOS e i driver più recenti, facendo affidamento sui Game Ready Driver 610.88. La gestione della potenza è stata demandata al sistema operativo Windows 11 con il profilo "Prestazioni Ottimali". Vale la pena sottolineare che l'app OMEN utilizza di default il profilo bilanciato e non prevede soluzioni "prestazioni" o "turbo" che dir si voglia. Non è nemmeno possibile utilizzare solo la GPU dedicata.

Benchmark Sintetici Iniziamo con l'analisi del Ryzen 5 240, che ricordiamo essere basato su architettura Zen 4. I risultati che abbiamo ottenuto sono in linea con le aspettative, a partire da Cinebench. La versione 2024 fa segnare 101 punti in single-core e 613 in multi-core, mentre la versione 2026 registra 416 in single-thread e 2794 in multi-thread.

CPU-Z segue a ruota con 656 e 4952 punti rispettivamente in single e multi-thread. Guardando i numeri è facile notare come il punto debole del chip targato AMD è il fronte multi-thread, conseguenza del ridotto numero di core a disposizione. I test sulla produttività di Procyon confermano quanto appena detto, con risultati comunque sufficienti per garantire un'operatività quotidiana fluida, a patto che non si pretendono prestazioni da workstation (a cui il laptop non aspira minimamente). La GPU RTX 5050 messa alle strette da 3D Mark totalizza 2023 punti con Speedway, 1803 con Steel Nomad, 5033 con Port Royal e 3896 con Time Spy Extreme. Dando un rapido sguardo ai numeri emergono due considerazioni: il laptop è pensato per non eccedere la risoluzione di 1080p, con il ray tracing in grado di mettere in difficoltà la GPU. Il path tracing è quindi una chimera in molti scenari. Fondamentali diventano le tecnologie di upscaling e frame generation targate NVIDIA, ancora di più che per altri laptop. Le prove sintetiche ce ne danno una prima conferma e come vedremo tra poco i test reali non le smentiscono. La GPU sconta i propri limiti anche sul fronte della produttività, come ci mostrano i test eseguiti con Blender Benchmark. Nulla da segnalare sul comparto storage, che con 7022 MB/s in lettura e 5535 MB/s in scrittura si comporta bene e si allinea alle prestazioni di soluzioni addirittura superiori. Guardando al quadro generale, HyperX OMEN 15 mette sul piatto prestazioni perfettamente allineate al proprio posizionamento, in grado di sostenere i titoli più pesanti fino al 1080p senza troppi compromessi in termini di qualità, fatto salvo l'utilizzo intensivo del ray tracing.

Gaming Come di consueto, Cyberpunk 2077 apre le danze e offre uno scenario piuttosto completo e reale delle prestazioni del nuovo arrivato in casa HP. Con risoluzione 1080p, preset Ultra senza ray tracing e tecnologie di upscaling, OMEN 15 arriva a toccare 59 FPS. Con il preset RT Ultra e DLSS Bilanciato la situazione cambia e si attesta su una media di 42 FPS, che diventano 31 con preset Overdrive alle stesse condizioni. Per alzare l'asticella è quindi necessario fare affidamento sulla Frame generation, che in virtù di un framerate di partenza stabile può fare la differenza.

Risulta facile capire come le risoluzioni 1440p e soprattutto il 4K non sono alla portata di questo dispositivo, in particolare per i titoli AAA. Passando a Wukong, titolo che scarica quasi tutto sulla GPU, con risoluzione 1080p, DLSS Bilanciato, preset alto senza ray tracing, il laptop tocca una media di 67 FPS. Attivando il ray tracing con preset alto di scende a 37 FPS e ancora una volta la frame generation solleva la situazione intorno ai 64 FPS senza troppi artefatti. Buone le prestazioni ottenute con DOOM: The Dark Ages, ma anche questa volta il path tracing rimane fuori dalle possibilità. Con risoluzione 1080p preset Ultra e DLSS Bilanciato, OMEN 15 ottiene una media di 60 FPS, che diventano 102 FPS con frame gen 2X e 167 FPS con frame gen 4X. Bene anche F1 25 e Forza Horizon 6 che ottengono numeri positivi senza rinunciare alla qualità grafica. Per concludere, a 1080p e senza tirare in ballo ray tracing estremo o il path tracing, HyperX OMEN 15 riesce a ottenere prestazioni stabili tra i 30 e i 60 FPS. Come anticipato nel paragrafo precedente, DLSS e Frame Generation diventano fondamentali per alzare l'asticella e, dato il buon livello di partenza, possono essere utilizzate senza troppi effetti negativi.

Temperature e rumorosità Sul fronte della gestione termica, HyperX OMEN 15 utilizza il sistema OMEN Tempest Cooling, progettato da HP per favorire il flusso d'aria e mantenere sotto controllo le temperature durante i carichi più pesanti. Nel corso dei nostri test il comportamento è risultato abbastanza prevedibile: in idle il processore difficilmente supera i 35°C, mentre sotto carico il sistema raggiunge con relativa facilità temperature superiori agli 85°C. Si tratta di valori piuttosto elevati, ma che non hanno impedito al notebook di mantenere un comportamento stabile. La rumorosità delle ventole, inevitabilmente più evidente quando il sistema viene spinto al massimo, rimane invece sostanzialmente in linea con quella degli altri notebook gaming della stessa categoria. La tastiera di HyperX OMEN 15 offre un'illuminazione RGB a quattro zone completamente personalizzabili Particolarmente interessante è la tecnologia proprietaria Fan Cleaner, che rappresenta una delle caratteristiche più curiose del nuovo OMEN 15. HP ha infatti sviluppato un sistema di ventole autopulenti capace di invertire automaticamente il proprio senso di rotazione tra una sessione di gioco e l'altra, così da espellere la polvere accumulata. L'operazione non viene eseguita durante il gaming e può essere avviata anche manualmente attraverso OMEN Gaming Hub, oltre a poter essere programmata.

Consumi e autonomia HyperX OMEN 15 si affida a una piattaforma relativamente contenuta dal punto di vista energetico. Il Ryzen 5 240 dispone di un TDP da 45 W, mentre la GeForce RTX 5050 Laptop presente in questa configurazione opera con un TGP di 55W. Come sempre, a pieno carico il sistema tende ad assorbire il massimo del suo potenziale, mentre nell'utilizzo quotidiano i consumi sono decisamente circoscritti. Il sistema di raffreddamento OMEN Tempest Cooling svolge il suo lavoro e la funzionalità Fan Cleaner è molto interessante La batteria da 70 Wh permette di utilizzare il laptop in mobilità con una certa tranquillità, a patto di dosare sapientemente luminosità e profilo energetico. In condizioni ottimali e per le attività quotidiane, il dispositivo può superare senza fatica le 5 ore di autonomia, mentre sul fronte del gaming le cose cambiano e l'utilizzo si riduce da 1 a quasi 3 ore, a seconda del carico.

Conclusioni Prezzo 1199 € Multiplayer.it 7.0 HyperX OMEN 15 nella configurazione da noi provata è a tutti gli effetti quello che promette di essere: un laptop da gaming di fascia bassa, adatto ai giocatori senza troppe esigenze, ai neofiti che cercano un dispositivo che li introduca nel mondo del PC gaming e anche ai più giovani o agli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo secondario. Il target è quello dei 1080p a 60 FPS, utilizzando le tecnologie NVIDIA per spingere sull'acceleratore e magari per usare il ray tracing.

I limiti più evidenti vanno ricercati negli 8 GB di VRAM a disposizione, che iniziano diventare pochi anche in Full HD (in particolare quando si usano le tech NVIDIA), e nello storage di soli 500 GB, uno spazio insufficiente se si vogliono giocare più di tre giochi contemporaneamente. Per il resto HyperX OMEN 15 al prezzo di 1.199 Euro è un portatile che fa il suo dovere e permette di giocare senza dover sborsare cifre esorbitanti. Allo stato attuale del mercato, una caratteristica da non sottovalutare.