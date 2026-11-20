Il modello più estremo raggiunge i 1.250 Hz nativi , mentre il secondo utilizza un pannello OLED realizzato con tecnologia Inkjet Printing e si ferma a 500 Hz. Nessuno dei due è ancora disponibile per l'acquisto, ma TCL CSOT ha confermato di essere già al lavoro con alcuni partner per portarli sul mercato.

Frequenze sempre più estreme per il gaming

Il prototipo da 1.250 Hz rappresenta la proposta più insolita tra quelle mostrate all'evento. TCL CSOT lo descrive come il primo display al mondo con una frequenza di aggiornamento nativa di questo tipo, un valore superiore anche ai 1.000 Hz del recente LG UltraGear 25G590B. L'azienda dichiara inoltre un tempo di risposta di 1 millisecondo. Durante la dimostrazione, Notebookcheck non ha osservato fenomeni evidenti di sfocatura nelle immagini in movimento e la resa cromatica è apparsa adeguata per un pannello non OLED.

Le specifiche del monitor TCL da 1.250 Hz

Il dato più interessante è proprio la frequenza nativa, che distingue questa soluzione dai monitor capaci di raggiungere valori estremamente elevati attraverso modalità particolari o risoluzioni ridotte. Resta comunque da capire quali saranno le condizioni operative del prodotto definitivo, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione QHD, la gestione del segnale e le interfacce necessarie per sfruttare una frequenza così elevata.

L'altro prototipo adotta invece la tecnologia IJP OLED, acronimo di Inkjet Printing OLED, e abbina una diagonale di 27 pollici alla risoluzione QHD e a una frequenza di aggiornamento di 500 Hz. Non è il pannello OLED più veloce attualmente conosciuto, considerando che LG Display ha già presentato una soluzione da 720 Hz per ASUS ROG, ma punta su caratteristiche differenti. La produzione tramite stampa a getto d'inchiostro dovrebbe favorire una maggiore uniformità cromatica e livelli di luminosità più elevati.

Il campione esposto da TCL CSOT dichiara una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e una luminosità che, stando alle indicazioni riportate durante l'evento, si aggirerebbe intorno ai 400 nit. La densità dei pixel appare inoltre adeguata per una diagonale di queste dimensioni, grazie alla risoluzione QHD. Si tratta di caratteristiche interessanti per un monitor che prova a combinare la velocità tipica dei prodotti destinati agli eSport con i vantaggi della tecnologia OLED.

Entrambe le soluzioni sono ancora in fase di sviluppo e non sono stati comunicati prezzi, date di commercializzazione o specifiche definitive. La collaborazione con partner esterni lascia però intendere che TCL CSOT stia già lavorando alla trasformazione dei prototipi in prodotti destinati al mercato. Rimane da capire quanto spazio possano trovare monitor da 500 o 1.250 Hz al di fuori delle competizioni professionistiche. Per la maggior parte dei giocatori i vantaggi pratici saranno inesistenti, ma la ricerca di TCL CSOT mostra quanto rapidamente stiano avanzando le tecnologie dei display gaming.