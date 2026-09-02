LG presenta a IFA 2026 il primo monitor gaming a 1000Hz: in arrivo anche l'Ultragear 39GX950B

LG ha scelto IFA 2026 per presentare il nuovo UltraGear 25G590B, descritto dall'azienda come il primo monitor gaming Full HD al mondo con una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz. Il prodotto è rivolto principalmente agli appassionati di eSport e ai giocatori competitivi che ricercano la massima reattività durante le sessioni di gioco.

Il monitor utilizza un pannello IPS Full HD da 24,5", con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Si tratta di un formato particolarmente diffuso nell'ambito delle competizioni professionali, pensato per permettere ai giocatori di mantenere sotto controllo l'intera scena e reagire rapidamente agli eventi mostrati sullo schermo. I 1000 Hz sono raggiunti nativamente, senza dover ridurre la risoluzione.