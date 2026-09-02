LG presenta a IFA 2026 il primo monitor gaming a 1000Hz: in arrivo anche l'Ultragear 39GX950B

LG ha scelto IFA 2026 per presentare il nuovo UltraGear 25G590B, descritto dall'azienda come il primo monitor gaming Full HD al mondo con una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz. Il prodotto è rivolto principalmente agli appassionati di eSport e ai giocatori competitivi che ricercano la massima reattività durante le sessioni di gioco.
Il monitor utilizza un pannello IPS Full HD da 24,5", con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Si tratta di un formato particolarmente diffuso nell'ambito delle competizioni professionali, pensato per permettere ai giocatori di mantenere sotto controllo l'intera scena e reagire rapidamente agli eventi mostrati sullo schermo. I 1000 Hz sono raggiunti nativamente, senza dover ridurre la risoluzione.
LG aggiunge anche la tecnologia Motion Blur Reduction Pro al suo monitor da gaming
A migliorare ulteriormente la gestione delle immagini in movimento interviene Motion Blur Reduction Pro, progettata per rendere più nitidi gli elementi che si spostano rapidamente. Il pannello dispone inoltre di trattamento antiriflesso e punta a garantire una buona visibilità insieme a una riproduzione accurata dei colori.
Il supporto ergonomico permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione. Tra le funzionalità aggiuntive trovano spazio anche AI Scene Optimization e AI Sound, che sfruttano l'intelligenza artificiale per intervenire rispettivamente sulla resa delle immagini e dell'audio in base ai contenuti visualizzati.
LG presenta anche un altro monitor da gaming
Accanto al nuovo modello Full HD, lo stand LG di IFA 2026 ospita anche UltraGear OLED evo AI 39GX950B. Si tratta di un monitor curvo da 39" con formato UltraWide 21:9 e risoluzione 5K2K. La tecnologia Dual Mode certificata VESA permette di scegliere tra una modalità fino a 165 Hz in 5K2K e una fino a 330 Hz in WFHD, adattandosi a differenti tipologie di gioco.
Il 39GX950B utilizza inoltre la Tandem OLED di quarta generazione, raggiunge una luminosità di picco di 1.500 nit e dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Completano la dotazione AI Upscaling 5K2K, AI Scene Optimization e AI Sound.