Anche la piattaforma utilizzata ha il suo peso . I giocatori PC possono sfruttare refresh rate molto elevati e risoluzioni avanzate, mentre su PlayStation 5 e Xbox Series X è importante verificare la presenza di HDMI 2.1 per supportare il 4K a 120 Hz. Per questo motivo non esiste un monitor perfetto per tutti , ma modelli più indicati in base alle proprie esigenze.

Un monitor adatto agli sparatutto competitivi, ad esempio, privilegia velocità e reattività , mentre chi ama giochi open world o titoli narrativi potrebbe preferire una qualità dell'immagine superiore e un contrasto più elevato.

Scegliere un monitor da gaming oggi significa valutare molto più del semplice prezzo . Risoluzione, refresh rate, tempo di risposta e tecnologia del pannello influenzano direttamente l'esperienza di gioco e possono fare la differenza sia nelle competizioni online sia nelle avventure single player .

Si tratta di un pannello adatto a chi ricerca neri perfetti, contrasto elevato e colori molto vividi . L'HDR è di ottima qualità. La fascia di prezzo si allinea ai top di gamma

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Se giochi soprattutto a titoli single player o desideri un'immagine più definita e coinvolgente, questa categoria è quella da prendere in considerazione.

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Monitor da ben 49" , curvo e con una risoluzione di 5120 x 1440 . Ottimo per chi dispone di molto spazio e vuole spendere una cifra importante per acquistarlo.

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Questo monitor non presenta un'elevata qualità ma dispone di un refresh rate molto elevato e un ottimo tempo di risposta e va a collocarsi in una fascia di prezzo più accessibile .

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Per i professionisti e gli appassionati degli eSport il refresh rate rappresenta uno degli aspetti più importanti. Le parole d'ordine sono: velocità e fluidità .

Come scegliere un monitor da gaming

La scelta di un monitor gaming dipende dal tipo di giochi, dalla potenza del PC o dalla console utilizzata e dallo spazio disponibile. Risoluzione, refresh rate, tecnologia del pannello e dimensioni devono essere valutati insieme: privilegiare una caratteristica comporta spesso un compromesso sulle altre. Ecco gli aspetti principali da considerare prima dell'acquisto.

Quanti Hz servono davvero per giocare?

Per un utilizzo misto e per i giochi single player, 144 o 165Hz garantiscono già un'elevata fluidità. I 240Hz e le frequenze superiori sono indicati soprattutto per chi gioca a titoli competitivi e dispone di un PC capace di generare framerate molto elevati. Oltre i 240Hz i benefici diventano progressivamente meno evidenti per la maggior parte dei giocatori.

Meglio un monitor 1080p, 1440p o 4K?

Il 1080p permette di raggiungere framerate elevati con maggiore facilità ed è ancora molto utilizzato negli eSport. Il 1440p rappresenta il compromesso più equilibrato tra definizione e prestazioni, mentre il 4K offre una qualità visiva superiore ma richiede una scheda video più potente, soprattutto per giocare con refresh rate elevati.

Serve HDMI 2.1 per giocare su PS5 e Xbox Series X?

HDMI 2.1 è necessario per sfruttare il 4K a 120Hz con VRR e HDR senza le limitazioni delle connessioni precedenti. Non è invece indispensabile se il monitor viene utilizzato in 1080p o 1440p a 120Hz. Prima dell'acquisto bisogna comunque verificare risoluzione, refresh rate e funzioni effettivamente supportate dalle porte HDMI del singolo modello.

Meglio un pannello IPS, VA o OLED?

I pannelli IPS offrono un buon equilibrio tra colori, angoli di visione e tempi di risposta. I VA garantiscono generalmente un contrasto superiore, ma alcuni modelli possono mostrare scie nelle scene più scure. Gli OLED assicurano neri profondi, contrasto elevato e tempi di risposta molto bassi, ma costano di più e richiedono maggiore attenzione quando vengono mostrati a lungo elementi statici.

Quale dimensione scegliere tra 24, 27, 32 pollici e ultrawide?

I monitor da 24 pollici sono indicati soprattutto per il Full HD e il gaming competitivo. Il formato da 27 pollici è il più versatile per il 1440p, mentre i 32 pollici permettono di apprezzare meglio la risoluzione 4K. I modelli ultrawide aumentano il coinvolgimento e facilitano il multitasking, ma richiedono più spazio e non sono supportati nel formato nativo dalle console.