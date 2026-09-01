Scegliere un monitor da gaming oggi significa valutare molto più del semplice prezzo. Risoluzione, refresh rate, tempo di risposta e tecnologia del pannello influenzano direttamente l'esperienza di gioco e possono fare la differenza sia nelle competizioni online sia nelle avventure single player.
Un monitor adatto agli sparatutto competitivi, ad esempio, privilegia velocità e reattività, mentre chi ama giochi open world o titoli narrativi potrebbe preferire una qualità dell'immagine superiore e un contrasto più elevato.
Anche la piattaforma utilizzata ha il suo peso. I giocatori PC possono sfruttare refresh rate molto elevati e risoluzioni avanzate, mentre su PlayStation 5 e Xbox Series X è importante verificare la presenza di HDMI 2.1 per supportare il 4K a 120 Hz. Per questo motivo non esiste un monitor perfetto per tutti, ma modelli più indicati in base alle proprie esigenze.
I monitor gaming da comprare subito in base a come giochi
Se vuoi scegliere rapidamente senza confrontare decine di modelli, ecco i monitor che rappresentano alcune delle migliori soluzioni oggi disponibili.
- Miglior monitor da gaming completo, fascia premium: ASUS ROG Swift PG27UCDM
- Miglior monitor per rapporto qualità/prezzo: AOC Gaming Q27G3XMN
- Miglior monitor per qualità dell'immagine: AOC Gaming Monitor AG326UD
- Miglior monitor ultrawide: Alienware 34 AW3425DW
- Miglior monitor per eSport e focus su refresh rate e FPS: BenQ ZOWIE XL2586X+
I migliori monitor gaming per rapporto qualità-prezzo
Questa fascia rappresenta il miglior compromesso per la maggior parte dei giocatori PC. Questi pannelli garantiscono un'esperienza fluida, una buona definizione e un costo decisamente più accessibile rispetto ai modelli top di gamma.
AOC Q27G3XMN - Il migliore per rapporto qualità-prezzo
Offre risoluzione QHD ed un refresh rate stabile ed elevato il giusto. Adatto a chi cerca un buon compromesso in termini di resa e prezzo d'acquisto.
Per chi è:
- adatto a chi cerca un monitor QHD versatile, con una resa HDR superiore ai comuni monitor LCD e un prezzo più accessibile rispetto agli OLED
Perché sceglierlo:
- la risoluzione 2560 x 1440 con pannello Mini LED garantisce neri profondi e buon contrasto
- il tempo di risposta di 1ms, tecnologia FreeSync Premium e il refresh rate da 180Hz riproducono una sensazione di gioco responsivo.
Limiti:
- essendo un VA durante le fasi di gioco con bassa illuminazione potrebbe venir fuori un fastidioso effetto di "scia nera"
- tramite HDMI il refresh rate massimo scende a 144Hz e, non essendo un monitor 4K con HDMI 2.1, non permette di giocare su console in 4K a 120Hz
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Dell SE2426HG - Uso quotidiano, buon gaming, ottimo prezzo... ma qualche difetto
Si tratta di una soluzione più accessibile in termini di costi, un buon pannello FullHD per chi inizia ad affacciarsi al mondo dell'assemblaggio dei PC o per chi dispone di un hardware di media fascia
Per chi è:
- per chi preferisce puntare sulla reattività piuttosto che sulla qualità, con un basso input-lag e un prezzo accessibile
Perché sceglierlo:
- il refresh rate fino a 240Hz, insieme al tempo di risposta da 0,5 ms, garantisce una buona fluidità e un input lag contenuto
- il prezzo è molto competitivo.
Limiti:
- i neri, a causa del contrasto basso, tendono a sembrare grigi
- disponibile solo il 1080p con un HDR limitato e poco luminoso
Per chi non vuole spendere troppo e punta maggiormente sulla fluidità che sulla qualità, consigliamo dargli un'occhiata su Amazon. Acquistalo tramite questo link.
I migliori monitor gaming per risoluzione e qualità
Se giochi soprattutto a titoli single player o desideri un'immagine più definita e coinvolgente, questa categoria è quella da prendere in considerazione.
AOC AG326UD - Tra i migliori per le esperienze single player
Monitor da 32" che punta a offrire un'eccellente qualità dell'immagine grazie alla risoluzione elevata di 3840 x 2160 pixel. Il pannello richiede comunque una scheda video di fascia alta per essere sfruttato al meglio.
Per chi è:
- adatto ai gamer che prediligono le esperienze single player con un buon budget a disposizione per l'acquisto del monitor
Perché sceglierlo:
- il pannello OLED è molto efficace nelle scene scure e grazie alla risoluzione 3840 x 2160 il livello di qualità e di dettaglio risulta molto elevato
- il refresh rate di 165Hz e il tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms garantiscono una buona fluidità anche nei giochi più veloci
Limiti:
- il prezzo risulta essere elevato e non accessibile a tutti
- le dimensioni potrebbero risultare ingombranti
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Samsung Odyssey OLED G8 G80SD - Per gaming e intrattenimento
Si tratta di un pannello adatto a chi ricerca neri perfetti, contrasto elevato e colori molto vividi. L'HDR è di ottima qualità. La fascia di prezzo si allinea ai top di gamma
Per chi è:
- si tratta di un monitor indicato principalmente a chi gioca AAA single player che, però, non vuole rinunciare ad una buona fluidità; adatto anche a chi cerca una seconda TV di piccole dimensioni
Perché sceglierlo:
- dispone di HDMI 2.1, quindi capace di sfruttare al meglio anche le potenzialità delle console
- il design è elegante e funzionale anche ad un utilizzo TV in un ambiente domestico più "sobrio"
- il pannello QD-OLED con risoluzione 4K, insieme all'HDR10+, garantiscono una resa dei colori molto vivida e realistica
Limiti:
- il prezzo è molto elevato, non accessibile a tutti
- non supporta Dolby Vision: i contenuti compatibili vengono riprodotti utilizzando HDR10 o HDR10+
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I migliori monitor gaming ultra-wide
I monitor ultrawide offrono un campo visivo più ampio rispetto ai tradizionali display. Perfetti per chi lavora con molte finestre aperte e più programmi contemporaneamente.
Philips Evnia 49M2C8900L - Il più ingombrante
Monitor da ben 49", curvo e con una risoluzione di 5120 x 1440. Ottimo per chi dispone di molto spazio e vuole spendere una cifra importante per acquistarlo.
Per chi è:
- adatto a chi gioca a simulatori di guida o titoli cinematografici, utilizza più applicazioni contemporaneamente e dispone di molto spazio sulla scrivania
Perché sceglierlo:
- la risoluzione 5120 x 1440 con pannello QD-OLED riesce a garantire colori molto ricchi e un ottimo contrasto
- l'ultra-wide da 49" garantisce un comodo e pratico multitasking
Limiti:
- i 144Hz sono inferiori alle frequenze offerte dai monitor dedicati agli eSport e risultano meno indicati per il competitivo di alto livello
- alla risoluzione 5120 x 1440 raggiunge 144Hz tramite DisplayPort, mentre tramite HDMI si ferma a 60Hz
- le console non supportano l'ultra-wide
Monitor molto ampio e che richiede tanto spazio a disposizione, disponibile su Amazon. Acquistalo tramite questo link.
Alienware AW3425DW - Coinvolgente e "avvolgente"
Monitor da 34" che grazie al pannello QD-OLED offre immagini realistiche e colori vividi. Si tratta di uno schermo adatto, anche in questo caso, a chi dispone di uno spazio importante sulla propria scrivania.
Per chi è:
- si tratta di un monitor adatto ad una scrivania dalle dimensioni generose e per chi ricerca maggiormente esperienze single player pur non rinunciando ad una discreta fluidità
Perché sceglierlo:
- la risoluzione di 3440 x 1440 pixel con la tecnologia QD-OLED di 2° gen garantiscono un ottimo contrasto generale
- il refresh rate da 240Hz e il supporto a FreeSync Premium Pro, G-Sync e VESA AdaptiveSync garantiscono un'elevata fluidità anche nei giochi più veloci
Limiti:
- i neri, in ambienti molto luminosi, tendono al viola
- è sempre necessario disporre di spazio adeguato
- le console non supportano il formato ultrawide 21:9 e mostrano quindi l'immagine con bande nere laterali
Un ultra-wide di dimensioni sì generose ma non eccessive e che mantiene delle buone caratteristiche (budget permettendo): su Amazon è disponibile. Acquistalo tramite questo link.
I migliori monitor gaming per eSport
Per i professionisti e gli appassionati degli eSport il refresh rate rappresenta uno degli aspetti più importanti. Le parole d'ordine sono: velocità e fluidità.
BenQ XL2586X+ - A tutta velocità...
Uno schermo che mette a disposizione una frequenza d'aggiornamento da 600Hz con un pannello TN Rapido. Non ideale per chi privilegia la qualità... e il portafogli!
Per chi è:
- Per i giocatori competitivi - in particolar modo per chi predilige gli FPS - che puntano tutto sulla fluidità dell'immagine e che dispongono di un budget elevato da destinare all'acquisto del monitor
Perché sceglierlo:
- il refresh rate da 600Hz aggiorna l'immagine ogni 1,67 ms, migliorando fluidità e nitidezza dei movimenti quando il PC riesce a generare framerate molto elevati
- la tecnologia DyAc 2 riduce la sfocatura degli oggetti in rapido movimento, facilitando l'individuazione dei bersagli negli FPS
Limiti:
- il 1080p e il pannello TN limitano la qualità complessiva dell'immagine
- il prezzo è molto elevato
Se sei un amante della fluidità e vuoi performare al meglio nei videogiochi competitivi online, questo monitor, budget permettendo, potrebbe essere una soluzione: dagli uno sguardo su Amazon. Acquistalo tramite questo link.
KTC 24,1" 400Hz Fast TN - Il più accessibile per il gaming competitivo
Questo monitor non presenta un'elevata qualità ma dispone di un refresh rate molto elevato e un ottimo tempo di risposta e va a collocarsi in una fascia di prezzo più accessibile.
Per chi è:
- adatto a chi cerca un monitor dal prezzo più accessibile per giocare soprattutto a FPS competitivi con framerate molto elevati
Perché sceglierlo:
- refresh rate da 400Hz e tempo di risposta di 1ms garantiscono una buona fluidità e responsività
- il prezzo è più accessibile rispetto ad altri della stessa categoria.
Limiti:
- la risoluzione, anche in questo caso, si ferma ai 1080p e la resa visiva risulta essere poco nitida
- gli angoli di visione e la fedeltà cromatica sono inferiori rispetto ad altri pannelli a causa della tecnologia TN
Se vuoi coniugare delle prestazioni competitive e un prezzo più basso, questo pannello potrebbe essere adatto e lo trovi direttamente su Amazon. Acquistalo tramite questo link.
Come scegliere un monitor da gaming
La scelta di un monitor gaming dipende dal tipo di giochi, dalla potenza del PC o dalla console utilizzata e dallo spazio disponibile. Risoluzione, refresh rate, tecnologia del pannello e dimensioni devono essere valutati insieme: privilegiare una caratteristica comporta spesso un compromesso sulle altre. Ecco gli aspetti principali da considerare prima dell'acquisto.
Quanti Hz servono davvero per giocare?
Per un utilizzo misto e per i giochi single player, 144 o 165Hz garantiscono già un'elevata fluidità. I 240Hz e le frequenze superiori sono indicati soprattutto per chi gioca a titoli competitivi e dispone di un PC capace di generare framerate molto elevati. Oltre i 240Hz i benefici diventano progressivamente meno evidenti per la maggior parte dei giocatori.
Meglio un monitor 1080p, 1440p o 4K?
Il 1080p permette di raggiungere framerate elevati con maggiore facilità ed è ancora molto utilizzato negli eSport. Il 1440p rappresenta il compromesso più equilibrato tra definizione e prestazioni, mentre il 4K offre una qualità visiva superiore ma richiede una scheda video più potente, soprattutto per giocare con refresh rate elevati.
Serve HDMI 2.1 per giocare su PS5 e Xbox Series X?
HDMI 2.1 è necessario per sfruttare il 4K a 120Hz con VRR e HDR senza le limitazioni delle connessioni precedenti. Non è invece indispensabile se il monitor viene utilizzato in 1080p o 1440p a 120Hz. Prima dell'acquisto bisogna comunque verificare risoluzione, refresh rate e funzioni effettivamente supportate dalle porte HDMI del singolo modello.
Meglio un pannello IPS, VA o OLED?
I pannelli IPS offrono un buon equilibrio tra colori, angoli di visione e tempi di risposta. I VA garantiscono generalmente un contrasto superiore, ma alcuni modelli possono mostrare scie nelle scene più scure. Gli OLED assicurano neri profondi, contrasto elevato e tempi di risposta molto bassi, ma costano di più e richiedono maggiore attenzione quando vengono mostrati a lungo elementi statici.
Quale dimensione scegliere tra 24, 27, 32 pollici e ultrawide?
I monitor da 24 pollici sono indicati soprattutto per il Full HD e il gaming competitivo. Il formato da 27 pollici è il più versatile per il 1440p, mentre i 32 pollici permettono di apprezzare meglio la risoluzione 4K. I modelli ultrawide aumentano il coinvolgimento e facilitano il multitasking, ma richiedono più spazio e non sono supportati nel formato nativo dalle console.