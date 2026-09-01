Sicurezza e privacy su WhatsApp: in arrivo un avviso per chi utilizza client web non ufficiali

La piattaforma di messaggistica WhatsApp sta lavorando all'introduzione di una nuova notifica di sicurezza ideata per proteggere gli utenti Android che collegano il proprio account tramite servizi web non autorizzati. Il meccanismo mostra un avviso nella schermata dei dispositivi associati, suggerendo di passare alla versione web ufficiale per salvaguardare il profilo.
Questa iniziativa si inserisce in un quadro di costante attenzione verso i rischi legati alle piattaforme non ufficiali, già emersi quando versioni contraffatte dell'applicazione vennero usate per installare software spia sui telefoni di centinaia di utenti, bypassando i negozi digitali ufficiali e mettendo a rischio conversazioni e registrazioni.
Come appare il nuovo avviso di sicurezza su WhatsApp?
Il nuovo avviso, scoperto all'interno dell'aggiornamento beta 2.26.35.1 per Android, compare nella parte inferiore della schermata di gestione dei dispositivi. Sebbene l'utente possa chiudere la segnalazione, il messaggio continuerà a ripresentarsi finché non si effettuerà l'accesso attraverso i canali ufficiali e verificati.
Rientrano nella categoria dei client non ufficiali le estensioni del browser che modificano l'interfaccia originale o i programmi di terze parti che replicano il servizio per offrire funzioni aggiuntive. Strumenti di questo tipo si posizionano come intermediari tra l'utente e i server, esponendo potenzialmente i dati a software esterni non controllati.
Quali sono i pericoli per gli utenti WhatsApp?
Il pericolo principale legato all'uso di queste piattaforme risiede nel rischio di vanificare la crittografia punto-a-punto. Un client non autorizzato potrebbe infatti intercettare messaggi, allegati e contatti prima della loro cifratura o subito dopo la decompressione, provocando la perdita di riservatezza del proprio account.
Al momento la tecnologia in grado di rilevare le connessioni non autorizzate è già attiva in background, ma la notifica visiva è ancora in fase di perfezionamento. L'avviso non è ancora disponibile per tutti i collaudatori e verrà distribuito a livello globale con i prossimi aggiornamenti dell'applicazione.