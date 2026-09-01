Sicurezza e privacy su WhatsApp: in arrivo un avviso per chi utilizza client web non ufficiali

Questa iniziativa si inserisce in un quadro di costante attenzione verso i rischi legati alle piattaforme non ufficiali , già emersi quando versioni contraffatte dell'applicazione vennero usate per installare software spia sui telefoni di centinaia di utenti, bypassando i negozi digitali ufficiali e mettendo a rischio conversazioni e registrazioni.

Quali sono i pericoli per gli utenti WhatsApp?

Il pericolo principale legato all'uso di queste piattaforme risiede nel rischio di vanificare la crittografia punto-a-punto. Un client non autorizzato potrebbe infatti intercettare messaggi, allegati e contatti prima della loro cifratura o subito dopo la decompressione, provocando la perdita di riservatezza del proprio account.

Fonte: WABetaInfo

Al momento la tecnologia in grado di rilevare le connessioni non autorizzate è già attiva in background, ma la notifica visiva è ancora in fase di perfezionamento. L'avviso non è ancora disponibile per tutti i collaudatori e verrà distribuito a livello globale con i prossimi aggiornamenti dell'applicazione.