Il DLSS 5 di NVIDIA ha una data di uscita ufficiale: NBA 2K27 sarà il primo gioco supportato

Il lancio avverrà alle 6:00 del mattino italiane, con NBA 2K27 come primo titolo supportato . DLSS 5 sarà compatibile con tutte le GPU e i laptop GeForce RTX serie 50, oltre che tramite GeForce NOW. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato al DLSS 5, con tutto quello che c'è da sapere sul futuro del rendering con intelligenza artificiale .

NVIDIA ha annunciato che il 4 settembre debutterà ufficialmente DLSS 5 , l'evoluzione più ambiziosa della sua tecnologia di upscaling e rendering basato sull'IA. La nuova versione introduce il 3D‑Guided Neural Rendering , un sistema che promette un salto generazionale nella resa visiva, avvicinando la grafica in tempo reale a un livello di fotorealismo mai raggiunto prima.

Un nuovo grande traguardo nell’evoluzione della grafica?

Con DLSS 5 NVIDIA sposta l'attenzione oltre il semplice aumento delle prestazioni. Le versioni precedenti si concentravano su upscaling, generazione di frame e ricostruzione del ray tracing; la nuova iterazione punta invece a migliorare direttamente la qualità visiva, intervenendo sulla resa dei materiali e dell'illuminazione.

Il cuore della novità è il 3D‑Guided Neural Rendering, un modello IA progettato per analizzare il frame renderizzato dal motore di gioco e arricchirlo con dettagli che normalmente verrebbero sacrificati per mantenere il frame rate. NVIDIA spiega che il modello è stato costruito per operare in modo deterministico, garantendo stabilità e coerenza da un fotogramma all'altro. In pratica, l'IA non inventa contenuti nuovi: parte dal frame reale e lo potenzia con comportamenti della luce più naturali, come la diffusione attraverso la pelle, la trasmissione luminosa nei capelli o nelle foglie, e ombre di contatto più credibili.

Un aspetto che NVIDIA tiene a sottolineare è il massimo controllo artistico dato agli sviluppatori, che possono decidere con precisione millimetrica se, dove e quanto l'IA interviene. Gli strumenti dedicati permettono di regolare l'intensità dei dettagli e della risposta luminosa, adattando l'effetto allo stile del gioco. Volendo, è possibile anche "proteggere" elementi sensibili come i volti dei personaggi, concentrando l'upgrade su ambienti, materiali o oggetti specifici.

Se da un lato DLSS 5 promette un salto in avanti nella qualità visiva, dall'altro comporta un costo prestazionale significativo. NVIDIA stessa riconosce che, nonostante i grandi progressi compiuti negli ultimi mesi (si parla di un incremento di performance 5X rispetto alla presentazione di marzo) l'impatto sulla GPU resta elevato, con un impatto che può arrivare anche al 50-60% in alcuni scenari. È chiaro che nei mesi successivi al lancio sarà cruciale continuare a ottimizzare il modello, così da ridurre ulteriormente il carico computazionale e rendere il neural rendering più accessibile anche fuori dalla fascia enthusiast.