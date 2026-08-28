I modder hanno attivato il DLSS 5 in Control, The Last of Us Parte 2 e altri giochi

L'individuazione di una libreria nascosta nei file di NBA 2K27 ha consentito ai modder della community di RenoDX di attivare il DLSS 5 in Control, The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077 e diversi altri giochi per PC.

Tutto è accaduto nel giro di poche ore: dopo la scoperta della DLL presente nell'ultima edizione del simulatore di basket di 2K Games e la sua estrazione, i ragazzi di RenoDX sono riusciti a caricarla nel titolo di Remedy Entertainment e a utilizzarla per applicare il Neural Rendering al modello di Jesse Faden.

Si tratta chiaramente di una versione preliminare del DLSS 5, che per il momento può essere applicata unicamente ai personaggi e non alle ambientazioni, ma consente già di regolare diversi parametri al fine di rendere più o meno marcata l'incidenza di questa tecnologia rispetto alla grafica originale.

Nel caso di Control i risultati sono particolarmente interessanti, visto che il titolo di Remety Entertainment non figura fra i giochi ufficialmente annunciati per il supporto al DLSS 5 e dunque stiamo assistendo all'applicazione di una tecnologia all'interno di un prodotto che non è predisposto a utilizzarla.