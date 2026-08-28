Il sondaggio annuale Atlus del 2026 sonda il terreno per nuovi remake di Persona e Shin Megami Tensei

Atlus ha reso disponibile l'edizione 2026 del suo tradizionale sondaggio annuale , per un'indagine rivolta all'utenza di Giappone e Nord America. Il questionario, che rimarrà accessibile fino al 6 settembre 2026, richiede un tempo di completamento stimato in circa 20 minuti, risultando più snello rispetto alle edizioni passate (quella del 2022, ad esempio, richiedeva circa tre quarti d'ora). La speranza è che in questo modo più intervistati arrivino fino in fondo.

Che gioco volete?

La prima parte del sondaggio è strutturata per raccogliere informazioni demografiche generali, come età, occupazione e reddito, per poi analizzare le abitudini videoludiche dei partecipanti. Vengono poste domande sulle piattaforme possedute, le preferenze in termini di genere e i canali utilizzati per informarsi sul medium.

Un dato di particolare interesse riguarda il formato dei giochi: Atlus ha infatti dedicato una sezione specifica per quantificare l'interesse degli utenti verso l'acquisto di copie fisiche.

Avanzando nel sondaggio, l'attenzione si sposta sulle aspettative dei consumatori verso le produzioni dell'azienda in termini di tematiche, idee e meccaniche di gioco. Viene inoltre valutata la consapevolezza del pubblico rispetto a titoli interni come Catherine, Metaphor: ReFantazio, Raidou Remastered e le opere targate Vanillaware (13 Sentinels, Unicorn Overlord), mettendola a confronto con la percezione di produzioni di altri editori, tra cui Final Fantasy VII Rebirth, Clair Obscur: Expedition 33 e Leggende Pokémon: Z-A.

La sezione conclusiva del questionario è quella maggiormente incentrata sul futuro delle serie Persona e Shin Megami Tensei. Nello specifico, verso la fine viene mostrato il trailer di Persona 4 Revival, chiedendo agli utenti di esprimere e motivare se intendono acquistarlo o no, per poi passare a domande su Persona 6.

Infine, Atlus interroga esplicitamente l'utenza sul gradimento verso ipotetici remake dei primissimi capitoli (Revelations: Persona, Persona 2: Innocent Sin ed Eternal Punishment) e di vari spin-off (la trilogia Persona Dancing, i due Persona 4 Arena e i due Persona Q). A queste si aggiungono domande finalizzate a misurare l'interesse per eventuali riedizioni di classici come Shin Megami Tensei IV (e Apocalypse), SMT Digital Devil Saga e Devil Summoner: Soul Hackers.