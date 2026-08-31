Persona 4 Revival non conterrà una storia d'amore gay, nonostante la grande richiesta

Mancava il tempo per rivedere tutte le relazioni

Il producer Kazuhisa Wada ha invece smentito l'eventualità, confermando in un'intervista a GamesRadar che Persona 4 Revival non conterrà alcun elemento aggiuntivo inedito in termini di rapporti sentimentali e possibili sviluppi di questi.

Yosuke in Persona 4 Revival

Wada ha spiegato di essere al corrente del fatto "che ci siano delle discussioni online sull'argomento", ma che l'introduzione di nuovi percorsi romantici non era fattibile, anche per questioni di tempistiche di sviluppo.

"Ci siamo detti che, se avessimo inserito Yosuke, avremmo dovuto includere anche tutti gli altri personaggi maschili", ha spiegato Wada, "E se lo avessimo fatto, sarebbe stato un lavoro enorme. Quindi abbiamo valutato i nostri tempi e il nostro programma. Non sapevo se saremmo riusciti a gestirlo, così abbiamo deciso di lasciar perdere Yosuke".

La spiegazione di Wada non è stata accolta particolarmente bene dai fan più esigenti, come era facile aspettarsi, inserendola all'interno di una presunta visione bigotta di Atlus che continua ad evitare di toccare l'argomento, secondo i più critici.

L'esigenza di attenersi a un titolo già ben definito in effetti fornisce una giustificazione valida alla decisione di Atlus, ma a questo punto attendiamo di vedere cosa succederà con Persona 6, essendo un titolo completamente nuovo.