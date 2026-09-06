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Dopo Persona 3 Reload, Atlus spiega perché voluto creare un remake completo con Persona 4 Revival

Persona 4 Revival sarà un completo remake dell'originale gioco e Atlus sfrutterà quanto ha imparato con Persona 3 Reload.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/09/2026
Un personaggio di Persona 4 Revival e il suo Persona
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Persona 3 Reload è stato un progetto importante per Atlus, non solo perché è stato apprezzato da critica e pubblico, ma anche perché ha permesso alla compagnia di imparare tante lezioni e approcciarsi quindi allo sviluppo di Persona 4 Revival con un livello di esperienza superiore.

A parlarne è Kazuhisa Wada, il produttore della serie, che è stato intervistato da GamesRadar+.

Le parole di Atlus

Wada ha spiegato che "c'era molto che volevamo fare" con Persona 3 Reload, ma dato che per il team si trattava della prima prova con un remake così sostanzioso, "non eravamo davvero sicuri di quanto saremmo riusciti a gestire".

Alla fine, Atlus ha deciso di concentrarsi semplicemente sul "rendere l'esperienza di base il migliore possibile". L'arco di Episode Aegis era una sezione che secondo il team sarebbe potuta arrivare "più avanti, come qualcosa a cui, una volta trovato il tempo di farlo, avremmo potuto riservare il trattamento che merita".

Persona 4 Revival presenta il teppista Kanji Tatsumi con un trailer Persona 4 Revival presenta il teppista Kanji Tatsumi con un trailer

Le cose sono andate diversamente quando è arrivato il momento di Persona 4 Revival, ha dichiarato Wada. "La storia di Marie era così intrinseca alla trama principale di [P4 Golden] che non potevamo pubblicarla in un secondo momento" come lo studio ha fatto con Episode Aegis.

"Quindi quello che abbiamo deciso è stato: 'Prendiamo tutti gli insegnamenti tratti da P3R. Incorporiamoli. Va bene, è ora di rimboccarsi le maniche ed è arrivato il momento di mettere tutto l'impegno possibile per realizzare un remake completo'."

Ricordiamo infine che Persona 4 Revival aggiornerà alcuni dialoghi, ma i personaggi resteranno fedeli all'originale.

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