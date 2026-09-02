Persona 4 Revival aggiornerà alcuni dialoghi, ma i personaggi resteranno fedeli all'originale

Persona 4 Revival manterrà sostanzialmente intatti i personaggi e i contenuti narrativi del gioco originale, ma alcuni dialoghi saranno riscritti per risultare più chiari e moderni. A confermarlo è Kazuhisa Wada, producer della serie Persona, intervenuto ai microfoni di GamesRadar+ durante la Gamescom 2026.

Revisione

"Quando abbiamo riguardato i vecchi copioni che avevamo scritto per i nostri giochi precedenti, ci siamo resi conto che in alcuni punti avremmo potuto migliorare l'originale. Pensavamo: 'Oh, qui non siamo stati abbastanza chiari'. C'erano informazioni che davamo per scontato che le persone avrebbero colto, ma non è stato così."

L'intervento, dunque, non dovrebbe tradursi in una riscrittura della storia o in una modifica della personalità dei protagonisti. Secondo Wada, il lavoro si è concentrato principalmente sul modo in cui determinate battute vengono espresse, con l'obiettivo di rendere più efficace la narrazione per un pubblico moderno.

"La maggior parte dei cambiamenti che abbiamo apportato consiste nel sistemare quegli aspetti che avremmo sempre voluto sistemare, per riuscire a trasmettere i concetti in modo più efficiente ed efficace."

Questo comporterà alcune variazioni nel modo di parlare dei personaggi, ma non nel contenuto delle conversazioni o nella loro caratterizzazione. "Abbiamo quindi cambiato alcune conversazioni, lasciando gli stessi contenuti. I personaggi sono esattamente le stesse persone. Non abbiamo cambiato nessun aspetto delle loro personalità. Abbiamo modificato i dialoghi per renderli più moderni e per raccontare la storia in modo più efficace."

Il lavoro di revisione dei dialoghi si aggiunge ad altre modifiche già emerse, tra cui il completo rinnovamento del cast dei doppiatori inglesi. In questo caso, Atlus ha spiegato di aver avuto difficoltà a coinvolgere gli interpreti dell'edizione originale.