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Il controller GameSir G7 Pro con licenza ufficiale Xbox (compatibile anche con PC) è in sconto su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sul controller GameSir G7 Pro con licenza ufficiale Xbox.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/09/2026
Controller GameSir

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sul controller GameSir G7 Pro con licenza ufficiale Xbox: tramite l'applicazione del coupon ITAFF12 è possibile risparmiare 12€ per un costo finale di 87,39€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 12 e il 17 settembre.

Il GameSir G7 Pro con licenza ufficiale Xbox è un controller progettato per offrire prestazioni elevate su console e dispositivi compatibili, combinando precisione, velocità e versatilità. Evoluzione della celebre linea G7, questo modello introduce una serie di aggiornamenti pensati per soddisfare anche le esigenze dei giocatori più competitivi.

Ulteriori dettagli sul controller

Una delle principali novità è rappresentata dagli stick TMR con tecnologia a effetto Hall, progettati per garantire movimenti più precisi e un controllo affidabile durante le sessioni di gioco. A questi si aggiungono i grilletti con meccanismo a scatto, che permettono di ottenere una risposta più rapida negli input e risultano particolarmente adatti ai giochi che richiedono tempi di reazione ridotti.

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Il G7 Pro integra inoltre mini bumper aggiuntivi programmabili, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione dei comandi e consentendo di adattare la configurazione del controller alle proprie preferenze.

La connettività è pensata per garantire flessibilità. Il controller funziona via cavo su Xbox, mentre su PC può essere utilizzato sia tramite collegamento cablato sia attraverso la connessione wireless 2.4G. È inoltre presente il Bluetooth per dispositivi Android.

#Sconti
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