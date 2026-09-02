Il controller GameSir G7 Pro con licenza ufficiale Xbox (compatibile anche con PC) è in sconto su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sul controller GameSir G7 Pro con licenza ufficiale Xbox: tramite l'applicazione del coupon ITAFF12 è possibile risparmiare 12€ per un costo finale di 87,39€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 12 e il 17 settembre.

Il GameSir G7 Pro con licenza ufficiale Xbox è un controller progettato per offrire prestazioni elevate su console e dispositivi compatibili, combinando precisione, velocità e versatilità. Evoluzione della celebre linea G7, questo modello introduce una serie di aggiornamenti pensati per soddisfare anche le esigenze dei giocatori più competitivi.