Ritorno all'orrore in prima persona: Resident Evil 7 biohazard Gold Edition per PC in forte sconto su Instant Gaming

Sopravvivenza, enigmi e contenuti extra

Il settimo capitolo targato Capcom segna una svolta radicale per la storica serie survival horror, che propone qui un'opprimente e claustrofobica visuale in prima persona. Nei panni di Ethan Winters, dovrete esplorare la fatiscente magione della famiglia Baker gestendo un inventario fortemente limitato, risolvendo enigmi ambientali e sopravvivendo a letali creature grottesche.

La Gold Edition include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi del Season Pass, mettendo sul piatto le videocassette dei "Filati Inediti" e gli epiloghi narrativi "Nessun eroe" e "La fine di Zoe". Questa versione PC, attivabile comodamente tramite codice Steam, sfrutta il solido RE Engine per restituire un impatto grafico fotorealistico, garantendo prestazioni fluide sui computer attuali e il pieno supporto per i controller.