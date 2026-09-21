Un nuovo sistema di ricompense per gli acquisti di PlayStation appare su PS Store

Tramite PS Store , è apparso un nuovo sistema di ricompense "cash-back" in caso di acquisto digitale. Secondo quanto segnalato su Reddit da un utente, con alcuni giochi è possibile ottenere del credito indietro dopo un acquisto.

Come funzionerebbe la promozione di Sony

Sony non ha annunciato l'iniziativa e, come potete vedere dall'immagine qui sotto, si tratta di una promozione a tempo limitato, quindi non è chiaro come funzioni e se sarà disponibile fuori dagli USA. Abbiamo provato a verificare sul PS Store italiano con il videogioco Star Wars Zero Company, ma non appare alcuna promozione di questo tipo.

Nel febbraio 2026 era spuntata un'app misteriosa chiamata "Wallet Credits" su PS Store e aveva fatto sorgere il dubbio che Sony stesse lavorando su un nuovo sistema di benefici per gli acquisti digitali.

In precedenza era disponibile PS Stars, che permetteva di ottenere punti da spendere per crediti e collezionabili digitali. Il sistema è però stato chiuso e per ora non è chiaro se Sony proporrà qualcosa di simile. È possibile che questo sistema di cash-back sia solo una promozione temporanea oppure un test per vedere se promuove le vendite e se trasformarlo in qualcosa di fisso.

Ricordiamo infine che Sony ha annunciato le nuove cuffie wireless da gaming PlayStation Pulse e Pulse Edge.