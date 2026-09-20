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The Batman: Part 2 è stato mostrato con una nuova immagine che nasconde un indizio

In occasione del Batman Day, il regista Matt Reeves ha pubblicato una nuova immagine di The Batman: Part 2 che sembra suggerire qualcosa sulle ambientazioni del film.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/09/2026
Robert Pattinson in The Batman

Il regista Matt Reeves ha pubblicato una nuova immagine di The Batman: Part 2 in occasione del Batman Day, mentre le riprese del film procedono spedite in quel di Londra, e sembra che includa un indizio legato alle ambientazioni presenti nel nuovo capitolo.

La foto ritrae infatti quella che sembra essere la sagoma di Robert Pattinson nei panni di Batman ed è presente anche in questo caso il tema della neve, che come già sappiamo sarà centrale all'interno di Part 2.

C'è tuttavia anche un elemento nuovo: sebbene l'immagine non consenta di distinguere in maniera chiara l'ambiente attorno al personaggio, molti utenti credono che gli elementi dello sfondo appartengano alla discarica di uno sfasciacarrozze.

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Naturalmente i motivi per cui Batman si troverà a visitare un deposito di rottami sono ancora avvolti dal mistero, come tanti altri aspetti di un sequel che si sta facendo attendere parecchio e attorno a cui sono cresciute le aspettative.

E la Corte dei Gufi?

Una delle fazioni presenti in Gotham Knights, la Corte dei Gufi si vocifera potrebbe essere presente in The Batman: Part 2, sebbene la teoria della discarica e la nuova immagine pubblicata da Matt Reeves non abbiano nulla a che fare con questi rumor.

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L'uscita del film è ancora lontana, parliamo del 18 febbraio 2028, dunque ci vorrà parecchio prima di capire quale sarà effettivamente il tema di questo sequel, ma non c'è dubbio che il debutto cinematografico della Corte dei Gufi sarebbe molto interessante e in linea con le atmosfere di The Batman.

#Cinema
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