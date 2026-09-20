The Batman: Part 2 è stato mostrato con una nuova immagine che nasconde un indizio

Il regista Matt Reeves ha pubblicato una nuova immagine di The Batman: Part 2 in occasione del Batman Day, mentre le riprese del film procedono spedite in quel di Londra, e sembra che includa un indizio legato alle ambientazioni presenti nel nuovo capitolo.

La foto ritrae infatti quella che sembra essere la sagoma di Robert Pattinson nei panni di Batman ed è presente anche in questo caso il tema della neve, che come già sappiamo sarà centrale all'interno di Part 2.

C'è tuttavia anche un elemento nuovo: sebbene l'immagine non consenta di distinguere in maniera chiara l'ambiente attorno al personaggio, molti utenti credono che gli elementi dello sfondo appartengano alla discarica di uno sfasciacarrozze.

Naturalmente i motivi per cui Batman si troverà a visitare un deposito di rottami sono ancora avvolti dal mistero, come tanti altri aspetti di un sequel che si sta facendo attendere parecchio e attorno a cui sono cresciute le aspettative.