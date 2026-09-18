Il film dal vivo di The Legend of Zelda punta ad ampliare il pubblico della serie

L'espansione della serie

A parlarne è stata Devon Pritchard, presidente e COO di Nintendo of America, in un'intervista a Variety. Secondo la dirigente, la collaborazione con Sony permette di creare nuovi punti di contatto tra Nintendo e un pubblico più ampio, coinvolgendo sia gli appassionati già esistenti sia persone che ancora non hanno familiarità con Zelda.

Zelda e Link

"Stiamo lavorando con Sony Pictures. Avremo un film in uscita alla fine di aprile... queste partnership e questi punti di contatto con aziende come Sony e Sony Pictures, e il modo in cui possiamo portare queste esperienze a un pubblico più ampio, non solo ai nostri giocatori e fan attuali ma anche a quelli nuovi, sono una delle cose più entusiasmanti per noi nei prossimi anni", ha dichiarato Pritchard.

Il film potrebbe quindi rappresentare un ulteriore tassello della strategia di Nintendo per trasformare le proprie proprietà intellettuali in esperienze capaci di raggiungere pubblici differenti. La società ha già sperimentato questo approccio con altre produzioni cinematografiche e televisive legate ai suoi franchise, in particolare Mario, mentre nel caso di Zelda si tratta del primo adattamento cinematografico dal vivo.

Durante il recente evento dedicato al 40° anniversario di The Legend of Zelda, Nintendo ha inoltre confermato il titolo ufficiale della pellicola, che sarà semplicemente The Legend of Zelda. Al momento non è ancora stato mostrato un trailer, ma la compagnia ha diffuso alcune immagini ufficiali dei protagonisti.