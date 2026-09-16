Dalle prime recensioni, Resident Evil sembra sia il film tratto da videogioco con le valutazioni migliori

D'altra parte, le qualità del regista sono ben note, così come la sua maestria nel gestire il genere horror e piegarlo a diverse interpretazioni, in questo caso coinvolgendo anche una serie videoludica storica.

Una specie di commedia horror

Le valutazioni raccolte finora sono generalmente di questo avviso: è un film che si discosta in maniera netta dai cliché sia del genere che del videogioco a cui dovrebbe riferirsi, partendo dalle premesse note per costruire un'esperienza alquanto unica.

Ne viene fuori una sorta di commedia horror, che ha comunque momenti terrificanti ma all'interno di un susseguirsi di situazioni che trascinano lo spettatore in una sorta di rollercoaster di emozioni senza soluzione di continuità.

Per adesso, su Metacritic ha un voto medio di 80, che per un film del genere risulta sorprendentemente alto, mentre su Rotten Tomatoes ha raccolto finora il 96% di valutazioni positive, a conferma dell'ottima accoglienza riservata, almeno per il momento, dalla critica specializzata.

A quanto pare, quando era emerso che il film era troppo divertente e il regista ha tagliato le battute, non era un'esagerazione, visto che Resident Evil ha uno spirito ironico veramente notevole. In effetti, il fatto che Cregger sperasse già da tempo i fan accettassero le differenze con i giochi indicava chiaramente la strada intrapresa dal regista.

Il film di Resident Evil sarà disponibile nei cinema da domani, 17 settembre.