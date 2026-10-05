The Batman: Part 2 in pausa, il regista ha avuto problemi familiari

Atteso al cinema per il 18 febbraio 2028 , The Batman: Part 2 è già stato rinviato più volte, a conferma di un percorso piuttosto lungo e travagliato, che ha richiesto tempistiche superiori alla norma già in fase di pre-produzione.

Le riprese del nuovo capitolo della saga dedicata al Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson erano cominciate a Londra nel corso di questa estate, ma non è dato sapere se gli ultimi sviluppi avranno o meno un impatto sulla data di uscita nelle sale.

"I lavori su The Batman: Part 2 s ono stati temporaneamente sospesi mentre Matt Reeves si occupa di una questione familiare", ha dichiarato Warner Bros. " Matt ha il pieno sostegno di DC Studios e non vediamo l'ora di riprendere questo viaggio."

Il regista Matt Reeves ha dovuto affrontare questioni familiari che lo hanno costretto a lasciare momentaneamente il proprio ruolo, e così la produzione di The Batman: Part 2 è stata messa in pausa fino a nuovo ordine.

Il pipistrello si fa attendere

Considerando che il primo The Batman è uscito nel 2022, sei anni di attesa non sono pochi; specie considerando il successo riscosso dal capitolo iniziale di questa nuova saga, che presenta un Batman completamente diverso rispetto al passato, meno esperto e risoluto, alle prese con il suo Anno Uno.

Robert Pattinson in The Batman: Part 2

Inizialmente Matt Reeves ha avuto problemi nel completare la sceneggiatura, che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, e questo è stato uno dei motivi principali per cui la fase di produzione effettiva è cominciata solo di recente, dopo che sono circolate anche insistenti voci sulla possibile cancellazione del progetto.

Come già detto, tutto ciò ha determinato numerosi rinvii: inizialmente il film doveva uscire nelle sale quest'anno, poi è stato rimandato al 2027 e infine all'attuale data ufficiale, quella del 18 febbraio 2028: una situazione che tuttavia James Gunn ha giustificato, parlando di tempistiche in realtà tutt'altro che insolite per pellicole di questo calibro.