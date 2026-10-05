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The Batman: Part 2 in pausa, il regista ha avuto problemi familiari

Il regista Matt Reeves ha dovuto lasciare momentaneamente il ruolo di regista di The Batman: Part 2 per motivi personali e la produzione del film è stata messa in pausa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/10/2026
Un artwork di The Batman: Part 2

Il regista Matt Reeves ha dovuto affrontare questioni familiari che lo hanno costretto a lasciare momentaneamente il proprio ruolo, e così la produzione di The Batman: Part 2 è stata messa in pausa fino a nuovo ordine.

"I lavori su The Batman: Part 2 s ono stati temporaneamente sospesi mentre Matt Reeves si occupa di una questione familiare", ha dichiarato Warner Bros. "Matt ha il pieno sostegno di DC Studios e non vediamo l'ora di riprendere questo viaggio."

Le riprese del nuovo capitolo della saga dedicata al Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson erano cominciate a Londra nel corso di questa estate, ma non è dato sapere se gli ultimi sviluppi avranno o meno un impatto sulla data di uscita nelle sale.

The Batman: Part 2 è stato rinviato di nuovo, ma ora c'è un teaser The Batman: Part 2 è stato rinviato di nuovo, ma ora c'è un teaser

Atteso al cinema per il 18 febbraio 2028, The Batman: Part 2 è già stato rinviato più volte, a conferma di un percorso piuttosto lungo e travagliato, che ha richiesto tempistiche superiori alla norma già in fase di pre-produzione.

Il pipistrello si fa attendere

Considerando che il primo The Batman è uscito nel 2022, sei anni di attesa non sono pochi; specie considerando il successo riscosso dal capitolo iniziale di questa nuova saga, che presenta un Batman completamente diverso rispetto al passato, meno esperto e risoluto, alle prese con il suo Anno Uno.

Robert Pattinson in The Batman: Part 2
Robert Pattinson in The Batman: Part 2

Inizialmente Matt Reeves ha avuto problemi nel completare la sceneggiatura, che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, e questo è stato uno dei motivi principali per cui la fase di produzione effettiva è cominciata solo di recente, dopo che sono circolate anche insistenti voci sulla possibile cancellazione del progetto.

Come già detto, tutto ciò ha determinato numerosi rinvii: inizialmente il film doveva uscire nelle sale quest'anno, poi è stato rimandato al 2027 e infine all'attuale data ufficiale, quella del 18 febbraio 2028: una situazione che tuttavia James Gunn ha giustificato, parlando di tempistiche in realtà tutt'altro che insolite per pellicole di questo calibro.

Un sequel davvero ambizioso

Se avete letto la nostra recensione di The Batman, sapete già che la trasposizione del personaggio DC diretta da Matt Reeves ha centrato il bersaglio, offrendoci una visione inedita e atmosfere davvero peculiari, che hanno colpito profondamente i numerosissimi fan del Cavaliere Oscuro.

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Per il sequel il regista punta a fare le cose in grande, come testimonia l'ampiezza e lo spessore di un cast che, oltre al già citato Pattinson, include anche attori come Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Jayne Lawson e le new entry Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Charles Dance e Sebastian Koch.

#Cinema
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