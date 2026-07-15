The Batman: Part 2 è stato rinviato di nuovo, ma ora c'è un teaser

Chiaramente ci troviamo di fronte a un progetto dalle tempistiche quantomeno bizzarre , considerando che Part 2 è stato annunciato nel 2022, subito dopo il debutto del primo film, che ha riscosso un ottimo successo.

Le riprese di The Batman Part 2 sono finalmente iniziate

La notizia del rinvio segue di pochi giorni la conferma dell' inizio delle riprese , che sono partite lo scorso giugno, al termine di una lunga serie di ritardi produttivi che in alcuni momenti hanno persino destato preoccupazione fra i numerosissimi fan dell'Uomo Pipistrello.

L'annuncio arriva direttamente dal regista Matt Reeves, che ha pubblicato un primo teaser della pellicola in cui vediamo Pattinson mentre indossa la Batsuit, riprendendo il design parzialmente ispirato a a quello del volumetto Gotham by Gaslight.

The Batman: Part 2 è stato rinviato di nuovo : il nuovo film della saga con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 18 febbraio 2028 , anziché il prossimo ottobre.

Un sequel più "freddo"?

La neve che si vede nel teaser di The Batman: Part 2 sembra confermare le atmosfere invernali del sequel, che nelle scorse settimane ha presentato l'intero cast e l'arrivo di Scarlett Johansson, il cui ruolo tuttavia non è ancora stato rivelato.

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In realtà sono diversi gli interpreti di cui ancora non conosciamo il personaggio, vedi anche Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch, mentre ritroveremo il Pinguino di Colin Farrell, l'Alfred Pennyworth di Andy Serkis e il James Gordon di Jeffrey Wright.