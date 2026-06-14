Il regista Matt Reeves ha annunciato con un post sui social che le riprese di The Batman Part 2 sono finalmente iniziate, dopo anni di incertezze e rinvii. La data di uscita del film rimane fissata al 1 ottobre 2027.

Ci sono ancora tante incognite sulla pellicola, che vedrà naturalmente il ritorno di Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, quello di Jeffrey Wright nei panni del commissario Jim Gordon e di Andy Serkis come Alfred Pennyworth. Rivedremo inoltre l'Oz Cobb di Colin Farrell.

Ci saranno tuttavia diverse new entry e non è chiaro quali personaggi porteranno sullo schermo: Scarlett Johansson, Brian Tyree Henry, Charles Dance e Sebastian Koch, ma soprattutto Sebastian Stan, che inizialmentre sembrava destinato a interpretare Harvey Dent / Due Facce ma potrebbe invece avere un altro ruolo.

Un ultimo dubbio è legato a Barry Keoghan, che nel primo The Batman è comparso fugacemente come il Joker ed è probabile che ritorni nel sequel, considerata l'importanza di questo villain all'interno dell'universo narrativo dell'Uomo Pipistrello.