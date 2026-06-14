Abbandonando il PC, PlayStation rinuncia anche alla Cina, secondo alcuni analisti

Gli analisti del gruppo Alinea Insights sostengono che, con l'abbandono del PC da parte di PlayStation, per quanto riguarda le grosse produzioni single player, Sony starebbe anche rinunciando al ricco mercato della Cina.

La questione è complessa e legata a diverse variabili, ma è abbastanza consolidato il fatto che le console non riescano a penetrare più di tanto in Cina, che rimane un mercato legato quasi esclusivamente al PC, e l'arrivo della prossima generazione con i suoi probabili prezzi alti, peggiorati ulteriormente dai dazi incrociati, renderà la situazione ancora più estrema.

Secondo Alinea, il fatto che PlayStation abbia intenzione di allontanarsi dal PC per quanto riguarda i suoi grossi giochi single player significa anche che questi probabilmente non avranno più mercato in Cina, perché Sony non potrà contare su vendite delle console soddisfacenti.