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Il mantello di Milly Alcock in Supergirl rende omaggio a un'icona

Milly Alcock ha svelato un segreto riguardante il suo mantello da Supergirl, che a quanto pare rende omaggio a un'icona del cinema.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/06/2026
La Supergirl di Milly Alcock

Il mantello di Milly Alcock in Supergirl rende omaggio a un'icona: l'attrice ha rivelato in un'intervista che è stato realizzato con una parte del tessuto utilizzato per il costume indossato da Christopher Reeve nel Superman del 1978.

"Il mantello che indosso in questo film è stato realizzato utilizzando materiale proveniente dal mantello originale di Superman", ha dichiarato la Alcock. "Credo che abbiano trovato qualcosa come sedici metri di quel tessuto."

Si tratta naturalmente di un gesto dal grande valore simbolico, se consideriamo l'importanza del Superman di Reeve non solo per le attuali produzioni cinematografiche DC ma, in generale, per l'intero genere dei film di supereroi.

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"Quel materiale si trova adesso nella parte posteriore del mio mantello", ha confermato Milly Alcock, che debutterà nel ruolo di Supergirl nelle sale italiane il prossimo 25 giugno: ormai mancano soltanto pochi giorni.

Una figura iconica

Mentre attendiamo di rivedere Supergirl in Injustice 3, che pare sia in sviluppo presso NetherRealm Studios, non c'è dubbio che l'omaggio rivelato da Milly Alcock confermi quanto sia ancora oggi radicata nell'immaginario collettivo l'immagine di Christopher Reeve come Superman.

La Kara Zor-El interpretata dall'attrice di House of the Dragon sarà all'altezza di questa ingombrante eredità? Come detto, lo scopriremo fra pochi giorni, quando il nuovo film del DC Universe farà il proprio esordio nelle sale cinematografiche.

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