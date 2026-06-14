Il mantello di Milly Alcock in Supergirl rende omaggio a un'icona: l'attrice ha rivelato in un'intervista che è stato realizzato con una parte del tessuto utilizzato per il costume indossato da Christopher Reeve nel Superman del 1978.

"Il mantello che indosso in questo film è stato realizzato utilizzando materiale proveniente dal mantello originale di Superman", ha dichiarato la Alcock. "Credo che abbiano trovato qualcosa come sedici metri di quel tessuto."

Si tratta naturalmente di un gesto dal grande valore simbolico, se consideriamo l'importanza del Superman di Reeve non solo per le attuali produzioni cinematografiche DC ma, in generale, per l'intero genere dei film di supereroi.

"Quel materiale si trova adesso nella parte posteriore del mio mantello", ha confermato Milly Alcock, che debutterà nel ruolo di Supergirl nelle sale italiane il prossimo 25 giugno: ormai mancano soltanto pochi giorni.