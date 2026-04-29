Injustice 3 sarebbe in sviluppo presso NetherRealm, un nuovo indizio sembra confermarlo

Da tempo circolano indiscrezioni secondo cui NetherRealm sarebbe al lavoro su Injustice 3, o comunque sul prossimo capitolo della serie picchiaduro dedicata agli eroi e ai villain di DC Comics. Un nuovo report pubblicato da MP1ST nelle scorse ore sembra rafforzare ulteriormente queste ipotesi.
Secondo la testata, un artista attualmente impiegato presso Warner Bros. Games, la cui identità è stata mantenuta anonima per ragioni di riservatezza, avrebbe indicato nel proprio curriculum di essere coinvolto nello sviluppo di Injustice 3, oltre che di Hogwarts Legacy 2 (già confermato ufficialmente) e di due progetti non ancora annunciati.
Un segreto di Pulcinella?
Quello riportato da MP1ST è solo l'ultimo tassello di una lunga serie di indizi. Già nel 2023 Ed Boon, boss di NetherRealm Studios, aveva dichiarato di non aver accantonato l'idea di realizzare Injustice 3 e che il progetto avrebbe potuto prendere forma una volta concluso il supporto a Mortal Kombat 1, terminato a maggio dello scorso anno.
Pochi mesi dopo, ad agosto, i doppiatori di Superman e Lanterna Verde avevano lasciato intendere che i lavori su un nuovo Injustice fossero già iniziati. A questo punto, più che chiedersi "se" Injustice 3 si farà, sembra diventata una questione di "quando".
Per avere certezze, comunque, serviranno comunicazioni ufficiali da parte di NetherRealm e Warner Bros. Games. Non è escluso che qualche novità possa arrivare già quest'anno, durante la settimana del Summer Game Fest a giugno, oppure più avanti, in occasione dei The Game Awards di dicembre.