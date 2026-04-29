Injustice 3 sarebbe in sviluppo presso NetherRealm, un nuovo indizio sembra confermarlo

Secondo la testata, un artista attualmente impiegato presso Warner Bros. Games, la cui identità è stata mantenuta anonima per ragioni di riservatezza, avrebbe indicato nel proprio curriculum di essere coinvolto nello sviluppo di Injustice 3, oltre che di Hogwarts Legacy 2 (già confermato ufficialmente) e di due progetti non ancora annunciati.

Da tempo circolano indiscrezioni secondo cui NetherRealm sarebbe al lavoro su Injustice 3 , o comunque sul prossimo capitolo della serie picchiaduro dedicata agli eroi e ai villain di DC Comics. Un nuovo report pubblicato da MP1ST nelle scorse ore sembra rafforzare ulteriormente queste ipotesi.

Un segreto di Pulcinella?

Quello riportato da MP1ST è solo l'ultimo tassello di una lunga serie di indizi. Già nel 2023 Ed Boon, boss di NetherRealm Studios, aveva dichiarato di non aver accantonato l'idea di realizzare Injustice 3 e che il progetto avrebbe potuto prendere forma una volta concluso il supporto a Mortal Kombat 1, terminato a maggio dello scorso anno.

Pochi mesi dopo, ad agosto, i doppiatori di Superman e Lanterna Verde avevano lasciato intendere che i lavori su un nuovo Injustice fossero già iniziati. A questo punto, più che chiedersi "se" Injustice 3 si farà, sembra diventata una questione di "quando".

Per avere certezze, comunque, serviranno comunicazioni ufficiali da parte di NetherRealm e Warner Bros. Games. Non è escluso che qualche novità possa arrivare già quest'anno, durante la settimana del Summer Game Fest a giugno, oppure più avanti, in occasione dei The Game Awards di dicembre.