Injustice 3 è stato "confermato" dai doppiatori di Superman e Lanterna Verde

I fan DC sono da lungo tempo in attesa di un nuovo capitolo della serie Injustice di NetherRealm. Non ci sono informazioni ufficiali a riguardo per il momento, ma nuove voci dichiarano che Injustice 3 è ora in produzione.

I leak dei doppiatori di Injustice 3

Le informazioni provengono da una convention, durante la quale i due doppiatori (Phil LaMarr e George Newbern) hanno liberamente parlato della questione, come potete vedere nei tweet poco sotto.

I due non ci girano troppo attorno e hanno direttamente affermato che sì, Injustice 3 è in sviluppo. Va detto che non si trattava proprio di un segreto: al di là dei leak, sappiamo che NetherRealm ha discusso con i leader di Warner Bros di un gioco a tema DC, inoltre il team è solito da anni passare da Mortal Kombat a Injustice. Considerando poi che il team ha confermato che non creerà più nuovi contenuti per Mortal Kombat 1, pare quasi logico che stia lavorando a Injustice 3.

Ciò detto, per ora non abbiamo conferme ufficiali quindi queste dichiarazioni dei doppiatori hanno comunque il proprio peso, pur rimanendo un rumor. Inoltre, dobbiamo partire dal presupposto che quanto indicato da fan sia veritiero, che quanto detto dai doppiatori sia corretto e che non si siano in qualche modo confusi sulla situazione. Ci sono ancora molti "se e ma", però diteci: vi interesserebbe Injustice 3?