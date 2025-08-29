Evercade si arricchisce con due cartucce dedicate ad Activision e Llamasoft

Blaze, il produttore di Evercade, ha annunciato l'arrivo nei prossimi mesi di due nuove cartucce per il suo sistema. La prima è dedicata ad Activision e include 15 giochi dell'era Atari 2600. Si chiamerà Activision Collection 1 e sarà disponibile a partire da novembre al prezzo di 24,99 euro. È stato già annunciato che nei prossimi mesi arriveranno almeno altre due cartucce con altri giochi dallo stesso editore.
Oltre al pacchetto di Activision, Blaze pubblicherà anche la Llamasoft Collection, che includerà ben 27 giochi sviluppati da Jeff Minter. Anche in questo caso l'uscita è prevista per novembre e il prezzo sarà di 24,99 euro. In questo caso, ci saranno anche più versioni dello stesso gioco, per mostrare le differenze tra i sistemi sui quali giravano.
I giochi
Vediamo ora nello specifico i giochi contenuti nelle due raccolte.
Activision Collection 1
- Pitfall!
- River Raid
- Enduro
- Megamania
- Beamrider
- Space Shuttle: A Journey Into Space
- Demon Attack
- Fishing Derby
- Private Eye
- Sky Jinks
- Crackpots
- Grand Prix
- Starmaster
- Tennis
- Freeway
The Llamasoft Collection
VIC 20
- Abductor
- Andes Attack
- Deflex V
- Gridrunner (A)
- Hell Gate (A)
- Laser Zone (A)
- Matrix: Gridrunner 2 (A)
- Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time (A)
- Ratman!
C64
- Ancipital
- Attack of the Mutant Camels
- Batalyx
- Gridrunner (B)
- Hell Gate (B)
- Hover Bovver
- Laser Zone (B)
- Matrix: Gridrunner 2 (B)
- Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time (B)
- Revenge of the Mutant Camels (A)
- Revenge of the Mutant Camels II
- Sheep In Space
- Voidrunner
Spectrum
- City Bomb
- Superdeflex
Atari ST
- Llamatron: 2112
- Revenge of the Mutant Camels (B)
- Super Gridrunner
Entrambe le cartucce sono già prenotabili, insieme a tutti gli altri prodotti annunciati recentemente da Evercade, come le cartucce Neo Geo Arcade 2 e 3, i portachiavi giocabili e i nuovi modelli di EXP-R e VS-R