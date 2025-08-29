Evercade si arricchisce con due cartucce dedicate ad Activision e Llamasoft

Blaze, il produttore di Evercade, ha annunciato l'arrivo nei prossimi mesi di due nuove cartucce per il suo sistema. La prima è dedicata ad Activision e include 15 giochi dell'era Atari 2600. Si chiamerà Activision Collection 1 e sarà disponibile a partire da novembre al prezzo di 24,99 euro. È stato già annunciato che nei prossimi mesi arriveranno almeno altre due cartucce con altri giochi dallo stesso editore.

Oltre al pacchetto di Activision, Blaze pubblicherà anche la Llamasoft Collection, che includerà ben 27 giochi sviluppati da Jeff Minter. Anche in questo caso l'uscita è prevista per novembre e il prezzo sarà di 24,99 euro. In questo caso, ci saranno anche più versioni dello stesso gioco, per mostrare le differenze tra i sistemi sui quali giravano.