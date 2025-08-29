Lost Soul Aside per PC è già in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Lost Soul Aside per PC a 53,89 € invece di 70 € per uno sconto del 23%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 65,75 €, quindi un piccolo sconto che vi permetterà di risparmiare un po'. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Se invece siete interessati alla Deluxe Edition, potete trovarla in sconto al 25% attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cos'è Lost Soul Aside
Lost Soul Aside è ufficialmente disponibile ed è un GDR d'azione-avventura. La trama ruota attorno a Kaser, protagonista che dovrà imbarcarsi in una pericolosa avventura per salvare sua sorella. Preparatevi ad esplorare nuove ambientazioni straordinarie e ad affrontare temibili nemici tra combo e attacchi spettacolari. I combattimenti sono dinamici e adrenalinici e potrete adattarne lo stile in base alle vostre preferenze.
La Deluxe Edition include i seguenti contenuti:
- Il gioco
- Tre frammenti cosmetici arma: Tuono della genesi, Brace eterna e Cristallo dell'Abisso
- Skin di Arena: Fiamma dorata
- Potenziamento salute - Collana con rubino
- Potenziamento PE - Distintivo prezioso
- Colonna sonora digitale
- Artbook digitale