Lost Soul Aside è in offerta su Instant Gaming per il Black Friday: scontatissima anche la Deluxe Edition

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante su Lost Soul Aside (Standard e Deluxe edition). Rispettivamente, le due versioni vengono scontate del 54 e 53% per un costo finale d'acquisto di 31,99€ (Standard) e 36,99€ (Deluxe). Puoi acquistare entrambe le versioni direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Sottolineiamo che per acquistare la Deluxe basterà cliccare sulla dicitura "Standard Edition" per selezionare la versione che si preferisce. Inoltre precisiamo che questa key sarà utilizzabile su Steam. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi.