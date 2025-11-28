1

Lost Soul Aside è in offerta su Instant Gaming per il Black Friday: scontatissima anche la Deluxe Edition

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile, in occasione del Black Friday, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo della Standard e Deluxe edition.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/11/2025
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante su Lost Soul Aside (Standard e Deluxe edition). Rispettivamente, le due versioni vengono scontate del 54 e 53% per un costo finale d'acquisto di 31,99€ (Standard) e 36,99€ (Deluxe). Puoi acquistare entrambe le versioni direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Sottolineiamo che per acquistare la Deluxe basterà cliccare sulla dicitura "Standard Edition" per selezionare la versione che si preferisce. Inoltre precisiamo che questa key sarà utilizzabile su Steam. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi.

Ulteriori dettagli sul gioco

Lost Soul Aside è un action-adventure RPG del 2025 sviluppato da Ultizero Games, studio con sede a Shanghai, e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Il gioco, inizialmente nato come progetto individuale del creatore Yang Bing, è poi cresciuto grazie al supporto del China Hero Project, iniziativa volta a sostenere gli sviluppatori cinesi. Il giocatore veste i panni di Kaser, impegnato in un viaggio per salvare sua sorella Louisa e l'umanità dalla minaccia dei Voidrax.

Lost Soul Aside 4

Ad accompagnarlo c'è Arena. Il sistema di combattimento include una varietà di armi oltre alle Arena Powers, abilità speciali con effetti sia offensivi che di supporto. L'avventura segue una struttura principalmente lineare con alcune aree più aperte da esplorare. La personaggia Liana funge da punto di salvataggio manuale e da hub narrativo, incontrando spesso Kaser per documentare il suo viaggio nel suo romanzo.

