0

La custodia universale per controller targata Venom è in promozione su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta in occasione del Black Friday sulla custodia universale per controller targata Venom.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/11/2025
Custodia controller

Su Amazon, oggi, in occasione del Black Friday, è disponibile e presente una promozione sulla custodia universale per controller prodotta da Venom che viene messa in offerta con uno sconto del 13% per un costo finale d'acquisto di 11,29€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: La custodia universale per controller è la soluzione ideale per chi desidera trasportare il proprio gamepad in totale sicurezza, indipendentemente dalla console utilizzata. Progettata per essere compatibile con la maggior parte dei controller ufficiali e di terze parti, supporta modelli per PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Ulteriori dettagli

Il guscio esterno robusto garantisce un'eccellente protezione dagli urti, mentre l'interno morbido e imbottito avvolge il controller, prevenendo graffi e danni durante gli spostamenti. Questa combinazione di materiali assicura una protezione affidabile anche in caso di trasporto in zaini o valigie affollate.

61O24Csoswl Ac Sl1080

All'interno è presente anche uno scomparto in rete perfetto per riporre cavi di ricarica, chiavette USB, batterie e altri piccoli accessori, mantenendo tutto organizzato e facilmente accessibile. La maniglia di trasporto rinforzata aggiunge praticità. Elegante, resistente e pensata per ogni tipo di gamer, questa custodia universale offre una protezione completa.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La custodia universale per controller targata Venom è in promozione su Amazon per il Black Friday