Final Fantasy 7 Rebirth per PC è in offerta su Instant Gaming per il Black Friday

Instant Gaming propone Final Fantasy 7 Rebirth è in offerta a un ottimo prezzo in occasione dei saldi del Black Friday.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/11/2025
Le offerte del Black Friday di Instant Gaming sono un'ottima occasione per recuperare tantissimi giochi per PC a prezzi vantaggiosi. A questo proposito vi segnaliamo che al momento Final Fantasy 7 Rebirth è in promozione a 26,99 euro, con uno sconto del 61,44% rispetto ai 69,99 euro canonici. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale è di 32,93 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta tramite il box che vedete qui sopra, oppure tramite questo link. Il prezzo indicato qui sopra è quello totale con già applicata l'IVA. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam.

Il viaggio continua oltre i confini di Midgar

Final Fantasy 7 Rebirth costituisce il secondo capitolo della trilogia di remake ideata da Square Enix, riprendendo la storia di Cloud e dei suoi compagni subito dopo gli eventi di Final Fantasy 7 Remake. In questa nuova avventura, il viaggio si sposta oltre i confini di Midgar e conduce i protagonisti in un mondo molto più esteso, caratterizzato da ambientazioni aperte e dettagliate.

La storia segue Cloud, Tifa, Barret e Aerith nella loro lotta contro Sephiroth e la compagnia Shinra, ma non si limita a ripercorrere fedelmente l'originale del 1997: sono presenti variazioni narrative e colpi di scena pensati per sorprendere anche i fan di lunga data. Il sistema di combattimento evolve ulteriormente rispetto a quello visto in Remake, combinando azione in tempo reale e pianificazione strategica. Il giocatore può alternare il controllo dei diversi membri del party, sfruttando abilità uniche e nuove tecniche di sinergia. Anche l'esplorazione diventa più ampia e articolata, grazie a mappe aperte, missioni secondarie e attività opzionali che rendono l'esperienza più ricca e longeva.

