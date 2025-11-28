Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming è disponibile Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Edition per PC a 37,81 € invece di 90 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti della Deluxe Edition di Final Fantasy VII Rebirth
Questa edizione include diversi contenuti, tra cui:
- Final Fantasy VII Rebirth
- Artbook digitale
- Mini colonna sonora digitale
- Materia di invocazione: Giara magica
- Accessorio: Collana restitutiva
- Protezione: Bracciale orchidea
- Materia di invocazione: Chocobetto
Si tratta del secondo gioco della trilogia remake di Final Fantasy VII, con risoluzione 4K e 120 FPS, oltre a texture e illuminazioni migliorate per offrirti un'esperienza ancora più immersiva e convincente. Inoltre, il gioco è compatibile con il controller DualSense. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.