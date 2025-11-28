0

Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Edition per PC a prezzo scontato. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/11/2025
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Articoli News Video Immagini

Su Instant Gaming è disponibile Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Edition per PC a 37,81 € invece di 90 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti della Deluxe Edition di Final Fantasy VII Rebirth

Questa edizione include diversi contenuti, tra cui:

  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Artbook digitale
  • Mini colonna sonora digitale
  • Materia di invocazione: Giara magica
  • Accessorio: Collana restitutiva
  • Protezione: Bracciale orchidea
  • Materia di invocazione: Chocobetto

Si tratta del secondo gioco della trilogia remake di Final Fantasy VII, con risoluzione 4K e 120 FPS, oltre a texture e illuminazioni migliorate per offrirti un'esperienza ancora più immersiva e convincente. Inoltre, il gioco è compatibile con il controller DualSense. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday