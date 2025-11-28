Pixel 10: problemi al Wi-Fi dopo l’ultimo aggiornamento di Quick Share per AirDrop

Diversi utenti stanno segnalando dei problemi al Wi-Fi dopo aver installato l'ultimo aggiornamento che rende compatibile Quick Share con AirDrop. Proprio qualche giorno fa ve ne abbiamo parlato: Google ha sviluppato questa funzione per consentire lo scambio di file tra iPhone e dispositivi Android, una vera e propria novità che anche altri produttori hanno intenzione di implementare. Tuttavia, in base alle recenti segnalazioni, alcuni possessori della serie Pixel 10 hanno riscontrato disconnessioni dal Wi-Fi.
Le segnalazioni
Alcuni utenti hanno scoperto che, semplicemente aprendo il menu di condivisione Quick Share, il loro smartphone veniva disconnesso dal Wi-Fi. Ciò accade in particolar modo dopo aver installato l'aggiornamento dell'estensione Quick Share, che abilita il supporto ad AirDrop. Secondo quanto riportato, l'elenco di reti Wi-Fi risultava completamente vuoto. Altri utenti hanno segnalato la problematica sia sul forum Pixel Phone Help che su Google Issue Tracker, ma non è stata suggerita alcuna soluzione. Un rappresentante di Google avrebbe contrassegnato il problema come "non risolvibile/obsoleto".
Se da un lato il trasferimento di file tramite Quick Share utilizza una connessione diretta tra dispositivi (Wi‑Fi Direct) e può richiedere di sospendere temporaneamente il Wi‑Fi tradizionale per garantire velocità e stabilità ottimali, dall'altro è strano che il dispositivo si disconnetta semplicemente aprendo il menu di Quick Share, quando nessun trasferimento è in corso. Questo comportamento indica molto probabilmente la presenza di un bug, ma restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da Google.
Come risolvere
In attesa di soluzioni definitive da parte di Google, alcuni utenti hanno provato a disinstallare l'ultimo aggiornamento (quello con supporto ad AirDrop, per intenderci). Si tratta però di una soluzione momentanea, quindi vi aggiorneremo non appena avremo novità al riguardo.
Nel frattempo, fateci sapere nei commenti qui sotto se state riscontrando un problema simile e se avete risolto in altri modi. Intanto, anche Nothing si appresta a introdurre il supporto alla condivisione di file multipiattaforma.