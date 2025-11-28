Pixel 10: problemi al Wi-Fi dopo l’ultimo aggiornamento di Quick Share per AirDrop

Diversi utenti stanno segnalando dei problemi al Wi-Fi dopo aver installato l'ultimo aggiornamento che rende compatibile Quick Share con AirDrop . Proprio qualche giorno fa ve ne abbiamo parlato: Google ha sviluppato questa funzione per consentire lo scambio di file tra iPhone e dispositivi Android, una vera e propria novità che anche altri produttori hanno intenzione di implementare. Tuttavia, in base alle recenti segnalazioni, alcuni possessori della serie Pixel 10 hanno riscontrato disconnessioni dal Wi-Fi .

Le segnalazioni

Alcuni utenti hanno scoperto che, semplicemente aprendo il menu di condivisione Quick Share, il loro smartphone veniva disconnesso dal Wi-Fi. Ciò accade in particolar modo dopo aver installato l'aggiornamento dell'estensione Quick Share, che abilita il supporto ad AirDrop. Secondo quanto riportato, l'elenco di reti Wi-Fi risultava completamente vuoto. Altri utenti hanno segnalato la problematica sia sul forum Pixel Phone Help che su Google Issue Tracker, ma non è stata suggerita alcuna soluzione. Un rappresentante di Google avrebbe contrassegnato il problema come "non risolvibile/obsoleto".

Il post di un utente

Se da un lato il trasferimento di file tramite Quick Share utilizza una connessione diretta tra dispositivi (Wi‑Fi Direct) e può richiedere di sospendere temporaneamente il Wi‑Fi tradizionale per garantire velocità e stabilità ottimali, dall'altro è strano che il dispositivo si disconnetta semplicemente aprendo il menu di Quick Share, quando nessun trasferimento è in corso. Questo comportamento indica molto probabilmente la presenza di un bug, ma restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da Google.