Un raro video mostra una versione preliminare di Forza Horizon 2 che mostra il gioco in costruzione

Forza Horizon 2 è uscito ormai da più di una decina di anni e ha rappresentato un episodio fondamentale nella serie di Playground Games, dunque può risultare interessante questo raro video che mostra una versione preliminare del gioco ancora in sviluppo, con elementi chiaramente ancora in costruzione.

Il video è rimasto sepolto da qualche parte dell'internet ed è riemerso in questi giorni, pubblicato su YouTube in modo che tutti possano vederlo. Conoscendo ormai a menadito il gioco completo non risulta particolarmente impressionante, ma può essere interessante come documento storico sullo sviluppo di un gioco di questa importanza.

Ricordiamo infatti che, sebbene si tratti del secondo capitolo della serie, Forza Horizon 2 è stato quello che ha dato effettivamente il via all'idea di open world su quattro ruote per Playground Games, considerando che il capostipite non aveva ancora la struttura così aperta.