Un raro video mostra una versione preliminare di Forza Horizon 2 che mostra il gioco in costruzione

Forza Horizon 2 è uscito ormai da più di una decina di anni e ha rappresentato un episodio fondamentale nella serie di Playground Games, dunque può risultare interessante questo raro video che mostra una versione preliminare del gioco ancora in sviluppo, con elementi chiaramente ancora in costruzione.
Il video è rimasto sepolto da qualche parte dell'internet ed è riemerso in questi giorni, pubblicato su YouTube in modo che tutti possano vederlo. Conoscendo ormai a menadito il gioco completo non risulta particolarmente impressionante, ma può essere interessante come documento storico sullo sviluppo di un gioco di questa importanza.
Ricordiamo infatti che, sebbene si tratti del secondo capitolo della serie, Forza Horizon 2 è stato quello che ha dato effettivamente il via all'idea di open world su quattro ruote per Playground Games, considerando che il capostipite non aveva ancora la struttura così aperta.
Open world su quattro ruote in costruzione
Considerando la portata storica di Forza Horizon 2, uno dei primi giochi di guida open world, caratterizzato da una mappa molto ampia e liberamente esplorabile e caratterizzata da un livello di dettaglio notevole, è interessante avere qualche idea su come sia stato costruito.
Il video qui sopra può darci qualche spunto: vi si vede una versione totalmente in lavorazione del gioco, con ampie parti della mappa ancora da riempire con elementi grafici e in certi casi proprio da costruire a partire da tracciati ed elementi di scenario.
Sembrerebbe inoltre essere la versione Xbox 360, quella che all'epoca era in sviluppo presso Sumo Digital in parallelo con la versione Xbox One di Playground Games.
È interessante notare i punti di contatto con il primo Forza Horizon in questa versione, ma anche gli spunti di quello che sarebbe poi diventato l'inizio della nuova versione open world del gioco di guida per Xbox.