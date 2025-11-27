Control: Resonant è stato registrato da Remedy a pochi giorni dai The Game Awards

Remedy Entertainment ha registrato Control: Resonant quando mancano ormai pochi giorni alla nuova edizione dei The Game Awards: la tempistica è ovviamente sospetta, dunque è lecito immaginare che lo studio annuncerà il gioco nel corso dell'evento.

Il trademark, depositato in Europa, presenta informazioni generalmente compatibili con le caratteristiche di un videogioco, facendo riferimento a categorie come "servizi legati ai videogiochi", "prodotti vari" (probabilmente a scopo di marketing) e "produzione e intrattenimento sotto forma di serie TV e film cinematografici".

Un'ulteriore conferma arriva dall'intestatario del deposito, Nordia Attorneys at Law: si tratta dello studio legale che Remedy Entertainment utilizza per tutti i propri marchi, e che dunque rafforza l'ipotesi di una registrazione probabilmente relativa al sequel di Control.

Resta appunto da capire se il trademark riguardi appunto il progetto finora chiamato "Control 2" oppure se si tratta di qualcosa di diverso, pur legato alla medesima proprietà intellettuale, anche se questa ipotesi appare meno probabile per tutta una serie di motivi.