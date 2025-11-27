Control: Resonant è stato registrato da Remedy a pochi giorni dai The Game Awards

Remedy Entertainment ha registrato Control: Resonant quando mancano ormai pochi giorni alla nuova edizione dei The Game Awards: la tempistica è ovviamente sospetta, dunque è lecito immaginare che lo studio annuncerà il gioco nel corso dell'evento.
Il trademark, depositato in Europa, presenta informazioni generalmente compatibili con le caratteristiche di un videogioco, facendo riferimento a categorie come "servizi legati ai videogiochi", "prodotti vari" (probabilmente a scopo di marketing) e "produzione e intrattenimento sotto forma di serie TV e film cinematografici".
Un'ulteriore conferma arriva dall'intestatario del deposito, Nordia Attorneys at Law: si tratta dello studio legale che Remedy Entertainment utilizza per tutti i propri marchi, e che dunque rafforza l'ipotesi di una registrazione probabilmente relativa al sequel di Control.
Resta appunto da capire se il trademark riguardi appunto il progetto finora chiamato "Control 2" oppure se si tratta di qualcosa di diverso, pur legato alla medesima proprietà intellettuale, anche se questa ipotesi appare meno probabile per tutta una serie di motivi.
Il momento giusto per un annuncio
Come sappiamo, FBC: Firebreak ha fatto segnare perdite per Remedy, che ora si trova nella non facile posizione di dover recuperare terreno. Ebbene, l'annuncio del sequel di Control potrebbe essere la mossa giusta per spingere gli utenti a guardare al futuro dello studio finlandese, anziché al suo recente passato.
E le tempistiche? Come riportato nel link qui sopra, il nuovo episodio di Control è da poco entrato in piena fase produttiva, ma per un eventuale lancio bisognerà probabilmente attendere il 2027.