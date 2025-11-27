0

L'espansione War Sails di Mount & Blade 2: Bannerlord ha un trailer di lancio

TaleWorld Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di War Sails, la nuova espansione di Mount & Blade 2: Bannerlord, disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/11/2025
La key art di War Sails, la nuova espansione di Mount & Blade: Bannerlord 2

TaleWorld Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di War Sails, la nuova espansione di Mount & Blade 2: Bannerlord che è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il pacchetto introduce per la prima volta le battaglie navali nell'universo di Calradia.

War Sails vanta nuove meccaniche, territori e sfide: i giocatori possono personalizzare le proprie navi, conquistare insediamenti costieri e sperimentare la sensazione unica di comandare una flotta, scegliendo fra diciotto tipi di vascelli ispirati a modelli storici e dotati di fisica realistica di vento e onde.

Le navi possono essere equipaggiate con motori d'assedio, stive, speroni e vele speciali, oppure conquistate in battaglia contro i nemici, aumentando ulteriormente la profondità strategica del gioco. Inoltre, uno degli aspetti più affascinanti dell'espansione è l'incontro con i Nordici, una fazione ispirata ai Vichinghi.

Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails presenta il Regno del Nord con un trailer Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails presenta il Regno del Nord con un trailer

I giocatori di Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails potranno commerciare, reclutare guerrieri o sfidare il dominio dei Nordici, decidendo se unirsi alla loro causa o impadronirsi delle loro ricchezze.

Una nuova esperienza

Le battaglie navali di War Sails trasformano l'esperienza di Mount & Blade 2: Bannerlord, arricchendo anche la mappa attraverso l'introduzione di una nuova regione settentrionale, isole abitate, coste e mare aperto, insieme a un sistema meteorologico dinamico che include tempeste e venti.

L'espansione potenzia anche il sistema dei personaggi con nuove acconciature, barbe, tatuaggi nordici, tre abilità nautiche dedicate alla navigazione, tattica e comando della flotta, oltre a nuovi oggetti, armi e truppe marine più efficaci.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'espansione War Sails di Mount & Blade 2: Bannerlord ha un trailer di lancio