L'espansione War Sails di Mount & Blade 2: Bannerlord ha un trailer di lancio

TaleWorld Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di War Sails, la nuova espansione di Mount & Blade 2: Bannerlord che è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il pacchetto introduce per la prima volta le battaglie navali nell'universo di Calradia.

War Sails vanta nuove meccaniche, territori e sfide: i giocatori possono personalizzare le proprie navi, conquistare insediamenti costieri e sperimentare la sensazione unica di comandare una flotta, scegliendo fra diciotto tipi di vascelli ispirati a modelli storici e dotati di fisica realistica di vento e onde.

Le navi possono essere equipaggiate con motori d'assedio, stive, speroni e vele speciali, oppure conquistate in battaglia contro i nemici, aumentando ulteriormente la profondità strategica del gioco. Inoltre, uno degli aspetti più affascinanti dell'espansione è l'incontro con i Nordici, una fazione ispirata ai Vichinghi.

I giocatori di Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails potranno commerciare, reclutare guerrieri o sfidare il dominio dei Nordici, decidendo se unirsi alla loro causa o impadronirsi delle loro ricchezze.