A quanto pare Windows 10 è ancora installato su di un miliardo di PC, nonostante il supporto ufficiale da parte di Microsoft per il sistema operativo in questione sia terminato lo scorso ottobre.

"Ci sono circa 500 milioni di dispositivi in grado di eseguire Windows 11 che non sono stati ancora aggiornati", ha dichiarato Jeffrey Clarke, COO di Dell, durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre.

"E ci sono altri 500 milioni di dispositivi di quattro anni fa che non possono eseguire Windows 11. Si tratta in tutti i casi di grandi opportunità per muoversi verso Windows 11 e le tecnologie moderne. E altrettanto importanti sono i PC IA."

I numeri citati da Clarke, per quanto impressionanti, fanno segnare un sostanziale miglioramento dello scenario rispetto ai mesi precedenti: a luglio uno studio indicava che il 50% di tutti i PC era ancora equipaggiato con Windows 10, e il sorpasso da parte di Windows 11 è avvenuto solo a giugno.