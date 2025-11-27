Stranger Things 5, Millie Bobbie Brown ha parlato del suo rapporto con David Harbour

Millie Bobbie Brown ha parlato del suo rapporto con David Harbour in concomitanza con il debutto della Stagione 5 di Stranger Things: è la prima volta che la giovane attrice affronta l'argomento dopo le voci sulle accuse che pare abbia mosso nei confronti del collega.

Secondo la stampa inglese, infatti, Millie Bobbie Brown avrebbe presentato alla produzione una serie di lamentele legate a episodi di "molestie e bullismo" perpetrati da Harbour nei suoi confronti, sebbene non ci siano riferimenti ad alcun comportamento di natura sessuale.

In seguito a un'indagine condotta da Netflix, l'attrice avrebbe ottenuto di essere accompagnata sul set da un assistente personale, proprio al fine di evitare qualsiasi altro comportamento ritenuto inappropriato da parte dell'interprete di James "Jim" Hopper.

Ebbene, dopo diversi giorni di silenzio Millie Bobbie Brown ha finalmente parlato di Harbour, pur senza menzionare direttamente le accuse. "Sono dieci anni che facciamo così", ha detto riferendosi alla loro sintonia durante la prima dello show.

"Voglio dire, siamo sempre stati uniti in questo: amiamo la serie con tutto ciò che abbiamo e valorizziamo la nostra amicizia più di ogni altra cosa."