Resident Evil 4 Remake in promozione per il Black Friday: scontatissimo su Instant Gaming

Ulteriori dettagli sul gioco
La storia si svolge sei anni dopo la catastrofe biologica di Raccoon City. Leon S. Kennedy, ormai agente governativo e uno dei pochi sopravvissuti all'incidente, riceve una missione cruciale: ritrovare e salvare la figlia del Presidente degli Stati Uniti, misteriosamente rapita. Le sue indagini lo conducono in un remoto villaggio europeo, un luogo inquietante dove gli abitanti si comportano in modo anomalo e minaccioso.
Qui, Leon si troverà immerso in un incubo fatto di pericoli, culti oscuri e creature terrificanti. Il remake propone gameplay modernizzato, una trama rielaborata per sorprendere anche i fan più affezionati e una grafica estremamente dettagliata. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.