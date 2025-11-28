Resident Evil 4 Remake in promozione per il Black Friday: scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante in occasione del Black Friday 2025: Resident Evil 4 Remake Gold Edition viene messo in offerta con uno sconto attivo del 73% per un costo totale e finale d'acquisto di 13,29€. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi. Se ancora non hai recuperato questo remake è il momento di farlo! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal box qui in basso: Questa key, sottolineiamo, è utilizzabile su Steam. Resident Evil 4 Remake Gold Edition offre l'esperienza definitiva di uno dei capitoli più iconici della saga, includendo il gioco base Resident Evil 4, l'espansione narrativa Separate Ways e l'Extra DLC Pack con contenuti aggiuntivi esclusivi.