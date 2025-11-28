Monster Hunter Wilds è in offerta su Instant Gaming per il Black Friday, giusto in tempo per il Title Update 4

Su Instant Gaming sono iniziate le promozioni del Black Friday, con sconti ancora più generosi e allettanti su tantissimi giochi per PC. Tra le offerte attive vi segnaliamo Monster Hunter Wilds , al momento disponibile al prezzo di 31,99 euro, con uno sconto del 53% rispetto ai canonici 69,99 euro. Una volta applicata l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 39,03 euro. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sopra, oppure tramite questo link . Il prezzo indicato qui sopra è quello totale con già applicata l'IVA. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam.

Si va a caccia!

Monster Hunter Wilds segna il ritorno della celebre saga action RPG di Capcom, mettendo il giocatore nei panni di un cacciatore chiamato ad affrontare nuove sfide. L'avventura si svolge nelle enigmatiche Terre Proibite, un territorio inesplorato e ostile, caratterizzato da biomi mutevoli e popolato da creature pericolose. Al centro della trama c'è la ricerca di un leggendario mostro conosciuto come Spettro Bianco e il mistero che circonda i Custodi.

Rispetto ai capitoli precedenti, la narrazione si arricchisce di maggiore profondità e di un cast di personaggi più sfaccettato. La caccia rimane il fulcro dell'esperienza, ma viene potenziata da nuove meccaniche: tra queste, la possibilità di equipaggiare due armi durante le missioni e l'introduzione della modalità Precisione, pensata per offrire un controllo più accurato sulle azioni offensive e difensive.

Il gioco sin dal lancio ha ricevuto regolarmente degli aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti, sfide e mostri da cacciare. Il prossimo, il Title Update 4, arriverà il 16 dicembre e metterà alla prova i cacciatori con la sfida impegnativa finora mai affrontata: il Gogmazios, un imponente drago anziano.