Little Nightmares III Deluxe Edition è ora disponibile in sconto su PC con contenuti bonus

Due bambini e una sola via di fuga

Little Nightmares III introduce la co-op a due giocatori, una novità assoluta per la serie. I nuovi protagonisti dovranno fuggire insieme da ambienti spaventosi e creature deformi, risolvendo enigmi e superando ostacoli in perfetto stile puzzle-platform. L'ambientazione, come da tradizione, racconta molto più delle parole: un mondo decadente, fatto di paure infantili e figure distorte.

Un viaggio visivamente inquietante, narrativamente muto ma emotivamente potentissimo. Se amate le esperienze atmosferiche, simboliche e disturbanti, Little Nightmares III è il gioco che fa per voi, e la Deluxe Edition è il modo migliore per viverlo al completo.