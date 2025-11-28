ARC Raiders è disponibile in sconto su PC: unisciti alla resistenza contro le macchine

ARC Raiders è disponibile ora su Instant Gaming a 27,99€, con un notevole sconto rispetto al prezzo originale di 40€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 34,15€. Un'occasione perfetta per tuffarsi in questo ibrido tra sparatutto e survival cooperativo. Potete acquistare il gioco cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi. In un futuro devastato, la minaccia delle macchine ARC incombe sulla Terra. I superstiti si sono rifugiati sotto terra, nella città di Speranza, dove la vita va avanti tra riparazioni, commercio e potenziamenti. Ma per ottenere le risorse necessarie a sopravvivere, bisogna salire in superficie - un mondo aperto pericoloso e meraviglioso, dove ogni spedizione è una scommessa tra bottino e morte.