ARC Raiders è disponibile in sconto su PC: unisciti alla resistenza contro le macchine

Sopravvivi tra superfici ostili e città sotterranee in questo sparatutto PvPvE cooperativo, già disponibile su Steam.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   28/11/2025
ARC Raiders è disponibile ora su Instant Gaming a 27,99€, con un notevole sconto rispetto al prezzo originale di 40€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 34,15€. Un'occasione perfetta per tuffarsi in questo ibrido tra sparatutto e survival cooperativo. Potete acquistare il gioco cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi. In un futuro devastato, la minaccia delle macchine ARC incombe sulla Terra. I superstiti si sono rifugiati sotto terra, nella città di Speranza, dove la vita va avanti tra riparazioni, commercio e potenziamenti. Ma per ottenere le risorse necessarie a sopravvivere, bisogna salire in superficie - un mondo aperto pericoloso e meraviglioso, dove ogni spedizione è una scommessa tra bottino e morte.

Spara, saccheggia e sopravvivi in un mondo ostile

ARC Raiders mescola elementi PvPvE con sessioni di gioco frenetiche e intense. Potete affrontare il mondo da soli o in squadra (fino a tre giocatori), ma attenzione: oltre alle macchine, anche altri giocatori potrebbero essere una minaccia. Ogni uscita è una sfida che richiede pianificazione, cooperazione e sangue freddo.

Con un'estetica retrofuturistica, un sistema di progressione profondo e una varietà di approcci al combattimento, ARC Raiders offre un'esperienza in continua evoluzione. Se cercate un gioco dove ogni scelta può significare la vita o la morte, è il momento giusto per arruolarsi nella resistenza.

