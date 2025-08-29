Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove Offerte del Weekend, con Dragon Ball: Sparking! e WWE 2K25

È sempre tempo di saldi sul PlayStation Store, con il negozio digitale di Sony che oggi ha lanciato delle nuove Offerte del Weekend, con una selezioni di sconti per PS4 e PS5 che saranno disponibili solo per pochi giorni.
Tra le offerte in evidenza c'è Dragon Ball: Sparking! Zero. Il picchiaduro 3D viene proposto al prezzo di 55,99 euro, con uno sconto del 30%. Stessa offerta anche per la Ultimate Edition, che include il Season Pass e vari bonus, ora acquistabile per 83,99 euro anziché 119,99 euro.
Altri picchiaduro in offerta e giochi sotto i 10 euro
Rimanendo in tema di botte da orbi, in promozione c'è anche WWE 2K25 a metà prezzo per 37,49 euro per la versione standard, mentre la versione Bloodline (con vari pacchetti bonus e il Ringside Pass) è prezzata 77,99 euro anziché 129,99 euro. Mortal Kombat 1: Definitive Edition, invece, viene proposto a 27,99 euro con uno sconto del 60% sul totale.
Ci sono tanti sconti anche sotto i 10 euro, come ad esempio Mafia 2 e 3 Definitive Edition a 5,99 euro ciascuno (-80%), Mortal Kombat X a 4,99 euro (-75%), Brothers: A Tale of Two Sons Remake a 7,99 euro (-60%) e il primo Kingdom Come Deliverance a 5,99 euro (-80%).
Trovate il catalogo completo delle promozioni del fine settimana del PlayStation Store a questo indirizzo. Le nuove offerte saranno valide solo fino alle 00:59 italiane del 2 settembre. Se non vi basta, questa settimana il PlayStation Store ha lanciato anche gli sconti "Pronti, partenza, si gioca!".