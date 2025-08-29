0

Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove Offerte del Weekend, con Dragon Ball: Sparking! e WWE 2K25

Il PlayStation Store da oggi e per tutto il fine settimana propone delle nuove offerte su giochi e DLC per PS4 e PS5, vediamo alcune delle più interessanti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/08/2025
Gogeta Super Saiyan di quarto livello in Dragon Ball: Sparking! Zero

È sempre tempo di saldi sul PlayStation Store, con il negozio digitale di Sony che oggi ha lanciato delle nuove Offerte del Weekend, con una selezioni di sconti per PS4 e PS5 che saranno disponibili solo per pochi giorni.

Tra le offerte in evidenza c'è Dragon Ball: Sparking! Zero. Il picchiaduro 3D viene proposto al prezzo di 55,99 euro, con uno sconto del 30%. Stessa offerta anche per la Ultimate Edition, che include il Season Pass e vari bonus, ora acquistabile per 83,99 euro anziché 119,99 euro.

Altri picchiaduro in offerta e giochi sotto i 10 euro

Rimanendo in tema di botte da orbi, in promozione c'è anche WWE 2K25 a metà prezzo per 37,49 euro per la versione standard, mentre la versione Bloodline (con vari pacchetti bonus e il Ringside Pass) è prezzata 77,99 euro anziché 129,99 euro. Mortal Kombat 1: Definitive Edition, invece, viene proposto a 27,99 euro con uno sconto del 60% sul totale.

Lost Soul Aside avrà una demo su PS5, e il suo arrivo è imminente Lost Soul Aside avrà una demo su PS5, e il suo arrivo è imminente

Ci sono tanti sconti anche sotto i 10 euro, come ad esempio Mafia 2 e 3 Definitive Edition a 5,99 euro ciascuno (-80%), Mortal Kombat X a 4,99 euro (-75%), Brothers: A Tale of Two Sons Remake a 7,99 euro (-60%) e il primo Kingdom Come Deliverance a 5,99 euro (-80%).

Trovate il catalogo completo delle promozioni del fine settimana del PlayStation Store a questo indirizzo. Le nuove offerte saranno valide solo fino alle 00:59 italiane del 2 settembre. Se non vi basta, questa settimana il PlayStation Store ha lanciato anche gli sconti "Pronti, partenza, si gioca!".

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove Offerte del Weekend, con Dragon Ball: Sparking! e WWE 2K25