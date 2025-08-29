Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove Offerte del Weekend, con Dragon Ball: Sparking! e WWE 2K25

È sempre tempo di saldi sul PlayStation Store, con il negozio digitale di Sony che oggi ha lanciato delle nuove Offerte del Weekend, con una selezioni di sconti per PS4 e PS5 che saranno disponibili solo per pochi giorni.

Tra le offerte in evidenza c'è Dragon Ball: Sparking! Zero. Il picchiaduro 3D viene proposto al prezzo di 55,99 euro, con uno sconto del 30%. Stessa offerta anche per la Ultimate Edition, che include il Season Pass e vari bonus, ora acquistabile per 83,99 euro anziché 119,99 euro.