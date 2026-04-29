Xbox ha chiuso l'ultimo trimestre in negativo: calano i ricavi di giochi e servizi, a picco l'hardware

Il segmento gaming ha infatti segnato un calo del 7% anno su anno, dovuto principalmente alla contrazione dei ricavi da contenuti e servizi Xbox (che includono anche Game Pass), scesi del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-7% in valuta costante).

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 (1° gennaio - 31 marzo). I numeri complessivi della compagnia di Redmond sono positivi, 82,9 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 18% su base annua, ma la divisione Xbox registra un trimestre in flessione .

Ricavi hardware ormai del tutto irrilevanti?

Se la flessione dei contenuti e servizi resta comunque contenuta, la situazione è decisamente più critica sul fronte hardware: le vendite di console sono diminuite del 33% anno su anno (-34% in valuta costante). Un dato molto negativo, che si aggiunge al -6% registrato nel 2025 e al -31% del 2024, delineando un declino netto e costante per Xbox Series X|S.

Vari modelli di Xbox Series X e S

Alla luce di questo trend, appare difficile immaginare un'inversione di rotta per l'attuale generazione. Piuttosto, l'attenzione si sposta inevitabilmente su Xbox Helix, la prossima console Microsoft, che dovrà dimostrare di poter rilanciare con decisione il business hardware del marchio.