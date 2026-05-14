Un nuovo controller ufficiale per Xbox Cloud Gaming pare sia trapelato online

Il sito brasiliano Tecnoblog ha pubblicato alcune foto di quello che dovrebbe essere, in base a quanto riferito, un nuovo controller ufficiale di Microsoft per Xbox Cloud Gaming, che appare decisamente diverso da quello standard di Xbox e sarebbe studiato appositamente per il servizio di gioco in streaming.

È una periferica particolarmente piccola e compatta, che risulta piuttosto simile ad alcuni controller di terze parti come quelli prodotti da 8BitDo e HyperX, per quanto riguarda le varianti di dimensioni minori, caratterizzato dalla presenza di tutti i tasti e gli stick analogici del classico controller Xbox e alcune funzionalità specifiche per il cloud gaming.

Nella fattispecie, la periferica dovrebbe essere dotata di connettività WiFi da 2,4 GHz e 5 GHz, oltre a Bluetooth 5.3 e una porta USB-C, con anche quello che sembra essere un tasto per il pairing sulla parte alta.