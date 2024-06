Xbox Keystone potrebbe essere stata svelata da un brevetto, che mostra la forma della piccola console

Le immagini illustrano una macchina piccola e quadrata, che ricorda un po' una Xbox Series S più piatta e stretta, con una porta USB, un tasto per l'accensione, una porta ethernet e una HDMI, oltre a un tasto per il pairing.

Come riportato da Windows Central, è stato ritrovato di recente un brevetto di Microsoft che riporta un disegno di una console misteriosa, piccola e senza lettore ottico, riferito a un dispositivo in grado di collegarsi a un qualsiasi display e consentire il gioco senza un complesso hardware dedicato.

Una corrispondenza sulla mensola di Phil Spencer

Questa potrebbe essere una concreta testimonianza dell'esistenza di Keystone e della sua forma prevista.

Il disegno di Xbox Keystone

In effetti, il fatto che il progetto fosse una cosa avviata è stato confermato anche dallo stesso Phil Spencer, ma in base a quanto riferito sembra che il dispositivo sia stato poi accantonato.

L'idea era di riuscire a lanciare la piccola console per il gioco in streaming a un prezzo quanto più basso possibile, ovvero circa 100-129 dollari con un controller allegato, una missione che a quanto pare non è stata raggiunta, o comunque non è stata considerata fattibile in maniera proficua al momento da Microsoft.

Non è detto che Keystone non sia comunque destinata a comparire sul mercato, prima o poi.

Project Keystone vista dal basso

A ben vedere, la forma che emerge da questi disegni corrisponde proprio a quella scatolina bianca che era comparsa tempo fa sull'immancabile mensola alle spalle di Phil Spencer durante uno dei suoi collegamenti dall'ufficio, cosa che darebbe ulteriore consistenza alla teoria.