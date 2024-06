L'analisi di Elden Ring: Shadow of the Erdtree da Digital Foundry bacchetta FromSoftware per l'ottimizzazione

I tech enthusiast infatti affermano che il gioco si comporta in maniera simile, se non identica, di come si presentava il gioco due anni fa dopo le patch correttive del caso. Questo significa che su console non c'è una singola modalità grafica per PS5 e Xbox Series X|S che assicura un framerate stabile a 60 fps. L'eccezione è rappresentata dalla versione PS4 giocata in retrocompatibilità su PS5, che garantisce un framerate stabile e granitico, con ovvi compromessi alla qualità delle immagini.

Con l'arrivo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree , il souls-like di FromSoftware è finito nuovamente sotto la lente di Digital Foundry . Il verdetto? Con l'arrivo dell'espansione il gioco non ha fatto né passi in avanti né indietro, il che non è un risultato positivo considerando che i problemi di performance e ottimizzazione di due anni fa sono ancora presenti .

Niente DLSS, FSR e XeSS su PC

Anche su PC la situazione non è migliorata di una virgola. Il framerate massimo ancora è bloccato sui 60 fps, non ci sono opzioni per l'ultrawide, il ray tracing lascia molto a desiderare e non c'è il supporto agli upscaler moderni come DLSS, FSR e XeSS, che sono ormai la dotazione minima di ogni gioco doppia e tripla a.

Non solo, il gioco soffre ancora i problemi di inconsistenza del frame-time dovuto al bottlenecking della CPU, persino su un processore carrozzato come il Ryzen 7 7800X3D. Digital Foundry ha notato anche dei cali di frame-rate più rari ma estremi, fino a 0fps.

Insomma, Shadow of the Erdtree offre una direzione artistica senza pari, tanti nuovi contenuti e una nuova vasta ambientazione da esplorare, ma sotto il profilo dell'ottimizzazione e delle performance non ci siamo. In tal senso, il commento di Digital Fondry è piuttosto critico:

"Tenendo presente i problemi su console e PC, vale la pena ricordare che Elden Ring è stato un enorme successo finanziario per FromSoftware, e sembra strano che negli ultimi due anni non siano stati reinvestiti soldi per migliorare la qualità tecnica del gioco su PC o console", afferma Digital Foundry.

"Questa critica viene con genuino rispetto per ciò che FromSoftware ha raggiunto con la serie Souls; pochi sviluppatori sono all'altezza di questo studio per quanto riguarda la costruzione del mondo e i combattimenti in 3D. Ma su ogni piattaforma, vediamo uno sviluppatore che ignora continuamente i problemi tecnici fondamentali."

Nel frattempo, oggi FromSoftware ha pubblicato una patch che facilita l'espansione, accompagnata da una piccola guida per aiutare i giocatori.