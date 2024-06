Elden Ring: Shadow of the Erdtree è troppo difficile? FromSoftware vi aiuta con una guida sui potenziamenti

Non è un segreto che molti giocatori si stanno lamentano della difficoltà forse tarata un po' troppo verso l'alto di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Per questo motivo, oltre a una patch correttiva che ha reso più facile l'espansione, FromSoftware ha pubblicato una mini-guida su "come rinforzare il tuo personaggio" tramite i "Frammenti di Albero Ombra" e le "Ceneri di Spirito Venerate", spiegando a cosa servono, come si trovano e come attivarli.

Per chi non lo sapesse, questi due oggetti sono situati solo nella nuova area dell'espansione e sono pensati appositamente per rafforzare il Senzaluce, nonché Torrente e gli spiriti evocati. Del resto pare che alcuni dei giocatori che stanno riscontrando difficoltà con i boss di Shadow of the Erdtree potrebbero non essersi potenziati a dovere con questi elementi, da qui l'idea di FromSoftware di pubblicare un post con dei consigli mirati su Steam.