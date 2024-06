Elden Ring ha ricevuto un grosso update oggi, con una novità a sorpresa che ha entusiasmato i giocatori

In vista dell'arrivo di Shadow of the Erdtree, previsto per domani, 21 giugno, oggi Elden Ring ha ricevuto la grossa patch 1.12, che prepara all'introduzione del nuovo DLC ma introduce anche altre novità, tra le quali una in particolare che ha entusiasmato i giocatori.

A quanto pare, le anticipazioni sul grosso update previsto con l'arrivo di Shadow of the Erdtree riportavano solo parte delle novità previste, visto che le note ufficiali dell'aggiornamento di oggi appaiono più estese e ricche, comprensive anche di ulteriori interventi in altre sezioni del gioco.

Come era stato anticipato, sono state introdotte alcune novità all'interfaccia soprattutto per quanto riguarda l'inventario, consentendo una maggiore navigabilità e visibilità di questo, con nuove opzioni di visualizzazione, oltre alle modifiche relative alle evocazioni.