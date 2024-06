Microsoft sta inviando dei rimborsi ai giocatori di Refall per il DLC cancellato

Windows Central afferma che Microsoft in queste ore ha inviato i primi risarcimenti a chi ha comprato l'edizione Mostra i Denti o il relativo upgrade pari all'intera differenza di prezzo con il gioco base, ovvero 30 euro . I rimborsi vengono evasi a scaglioni, con alcuni giocatori che li hanno già ricevuti e altri che sono ancora in attesa di ricevere notizie dal colosso di Redmond (se siete tra loro per scrupolo controllate la sezione spam della vostra casella email).

I contenuti cancellati di Redfall

Come probabilmente saprete, lo scorso mese Microsoft ha ordinato la chiusura di quattro studi di sviluppo di Bethesda, incluso Arkane Austin, autore di Redfall. Di conseguenza i lavori sul gioco si sono fermati del tutto e non riceverà ulteriori aggiornamenti e contenuti, inclusi quelli promessi per il DLC sopracitato, che avrebbe dovuto introdurre due nuovi personaggi giocabili con poteri inediti, assieme ad altre novità.

I protagonisti di Redfall in un'immagine ufficiale di Redfall

Per questo motivo la compagnia è stata costretta ad aprire le pratiche per garantire un rimborso a coloro che avevano pagato un extra con la promessa di un DLC che all'atto pratico è stato cancellato. Se siete tra coloro che hanno acquistato l'edizione Mostra i Denti in versione digitale o retail e ancora non avete ricevuto un rimborso, potrete fare richiesta tramite la pagina di supporto dedicata del sito di Bethesda a questo indirizzo.