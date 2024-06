Honor of Kings da oggi è disponibile in Italia, è il MOBA di maggior successo su mobile

Per celebrare l'uscita, Studio TiMi e Level Infinite hanno pubblicato un trailer di lancio che dà il benvenuto ai nuovi giocatori, che nel primo mese potranno provare gratuitamente tutti e 85 gli eroi , così da poter scegliere quelli che meglio si adattano al loro stile di gioco. Non è finita qui, perché grazie alle attività proposte nelle prime settimane, gli utenti potranno sbloccare fino a 28 di questi personaggi e 21 skin. Inoltre, a partire dal secondo mese dal lancio sono in programma una serie di crossover a tema SNK, I Guerrieri dello Zodiaco, Hello Kity e Bruce Lee.

A partire da ora, Honor of Kings è disponibile anche in Italia , Europa, Nord America, America Latina, Giappone, Corea e Sudest asiatico su dispositivi iOS e Android. Precedentemente confinato al solo suolo cinese, si tratta del MOBA di maggior successo nel settore mobile e che conta oltre 100 milioni di utenti attivi, ora destinati ad aumentare ulteriormente con il debutto anche in Occidente.

Che cos'è Honor of Kings?

Come accennato in apertura, si tratta di un MOBA free-to-play, dove due squadre da cinque giocatori che interpretano eroi leggendari si affrontano in match che fondono azione e strategia.

Il gioco è stato lanciato in Cina nel 2015, raggiungendo nel tempo quota 100 milioni di utenti attivi. Nei nostri lidi, invece, il titolo è arrivato in una forma completamente differente, ovvero Arena of Valor, che eredita sistemi di gioco e motore grafico, ma presenta un'interfaccia e un cast di eroi completamente differenti e realizzati appositamente per venire incontro ai gusti dei giocatori occidentali.

Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Honor of Kings, mentre se siete interessati a provarlo, potrete scaricarlo a questo indirizzo su Google Play Store per Android e da qui tramite App Store per iOS.