Elden Ring Shadow of the Erdtree, tutti i Frammenti di Albero Ombra e dove trovarli

Con l'avvento di Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring, FromSoftware ha deciso di cambiare profondamente i metodi di potenziamento del personaggio. Se da una parte sarà sempre possibile spendere le Rune per salire di livello migliorando le statistiche del personaggio, dall'altra sarà necessario dedicarsi a un nuovo sistema per accrescere la forza e le resistenze del Senzaluce, in modo tale da prepararlo adeguatamente alle difficili sfide che l'attendono: si tratta della Benedizione dell'Albero Ombra.

Raccogliendo Frammenti di Albero Ombra e consumandoli ai luoghi di grazia, è dunque possibile aumentare enormemente il potere del protagonista, e dal momento che il DLC è stato bilanciato con questi strumenti in mente è indispensabile accumularne fin da subito il più possibile: non diciamo che i livelli sono diventati irrilevanti, ma poco ci manca, perché la nuova formula ha cambiato le regole del gioco. In questa guida abbiamo raccolto la posizione di tutti i Frammenti di Albero Ombra presenti in Shadow of the Erdtree: preparatevi alla caccia!